«Лукавят и везут в Россию»: Лукашенко устроил истерику из-за огурцов и помидоров 18 18.02.2026, 10:22

На премьер-министра и его зама диктатору донес КГК.

Во время вчерашнего отчета правительства за 2025 год перед Лукашенко глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов пожаловался на то, что далеко не во всех белорусских магазинах в межсезонье есть свежие огурцы и помидоры местного производства. Другие члены правительства объяснили это тем, что белорусские производители охотнее продают свою продукцию в соседнюю Россию, где цены на свежие овощи в начале года резко подскочили, пишет «Телеграф».

Несмотря на то, что первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков отчитался диктатору о том, что жалоб по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами нет, глава КГК с ним частично не согласился. На заседании он озвучил оперативные данные утренней проверки, проведенной в четырех областях страны, которая показала проблему по свежим овощам.

«Из 44 объектов, которые посмотрели с утра, в 14 не было наших огурцов и в 14 - наших помидоров», - отчитался Герасимов.

В свою очередь Лукашенко обратил внимание на рост цен на свежие овощи. Так, по его словам, в январе помидоры в Беларуси подорожали на 11%, огурцы – на 6,6 % и даже соль – на 5,3%.

«У нас что, соли не хватает?» - возмутился диктатор.

Вице-премьер Снопков на это «замечание» признал, что цены на белорусские огурцы несколько превысили установленный правительством предел и связал это с ситуацией на продовольственном рынке соседней России.

«Инфляцию дал российский, потому что на данный момент есть недостаток с одной стороны, с другой стороны, и я просил КГК и ФПБ, чтобы включились они не в розницу, а к нашим теплицам, которые на данный момент лукавят и везут огурец в Россию, потому что там ценник больше», - пояснил Снопков, подчеркнув, что на факты нехватки свежих овощей в отдельных регионах власти «реагируют сразу же».

В свою очередь премьер-министр Александр Турчин заверил, что в Беларуси потребность в свежем огурце собственного производства в межсезонье, согласно официальной статистике тепличного производства, закрыта «более чем на 140%», так что есть возможность даже продавать часть на экспорт.

Однако диктатор потребовал «ориентироваться не на статистические данные, а на реальную ситуацию на местах».

