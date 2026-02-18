закрыть
26 мая 2026, вторник, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кто не выучил маршрут – обнулят»

5
  • 18.02.2026, 10:25
  • 5,898
«Кто не выучил маршрут – обнулят»
Андрей Сакман

Оккупант-зек, который сдался в плен ВСУ, пожаловался на беспредел в армии Путина.

46-летний Андрей Сакман из Челябинска, который большую часть жизни провел в тюрьмах, добровольно сдался в плен украинским военным после угроз «обнуления» со стороны командиров РФ. По его словам, в российской армии единственный метод мотивации – страх смерти, а человеческая жизнь не имеет никакой ценности.

Он согласился пойти на войну, надеясь заработать деньги и получить «безопасную» службу в тылу. Об этом сообщает проект «Хочу жить» в своем Telegram-канале.

Однако уже на полигоне, по его словам, ему дали понять: выбора нет, путь один – в штурмовые подразделения. Любые попытки возразить сопровождались прямыми угрозами физической расправы.

Перед боевыми выходами, как утверждает пленный, политические инструкторы открыто заявляли: тот, кто не выучит маршрут или выразит недовольство, будет «обнулен». Альтернативой называли самоубийство. В такой атмосфере, говорит Сакман, выживание зависело не от подготовки или тактики, а от слепого подчинения приказам.

Когда на позиции вышли украинские военные, Сакман без колебаний сдался в плен. Он отметил, что впервые за долгое время почувствовал к себе человеческое отношение со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. Опыт войны окончательно убедил: государство РФ использует таких людей как расходный материал, а несогласие с этим карается смертью – от врага или от своих.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин