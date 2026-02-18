«Кто не выучил маршрут – обнулят»5
- 18.02.2026, 10:25
Оккупант-зек, который сдался в плен ВСУ, пожаловался на беспредел в армии Путина.
46-летний Андрей Сакман из Челябинска, который большую часть жизни провел в тюрьмах, добровольно сдался в плен украинским военным после угроз «обнуления» со стороны командиров РФ. По его словам, в российской армии единственный метод мотивации – страх смерти, а человеческая жизнь не имеет никакой ценности.
Он согласился пойти на войну, надеясь заработать деньги и получить «безопасную» службу в тылу. Об этом сообщает проект «Хочу жить» в своем Telegram-канале.
Однако уже на полигоне, по его словам, ему дали понять: выбора нет, путь один – в штурмовые подразделения. Любые попытки возразить сопровождались прямыми угрозами физической расправы.
Перед боевыми выходами, как утверждает пленный, политические инструкторы открыто заявляли: тот, кто не выучит маршрут или выразит недовольство, будет «обнулен». Альтернативой называли самоубийство. В такой атмосфере, говорит Сакман, выживание зависело не от подготовки или тактики, а от слепого подчинения приказам.
Когда на позиции вышли украинские военные, Сакман без колебаний сдался в плен. Он отметил, что впервые за долгое время почувствовал к себе человеческое отношение со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. Опыт войны окончательно убедил: государство РФ использует таких людей как расходный материал, а несогласие с этим карается смертью – от врага или от своих.