В Могилеве начальник поручил сотруднику «сделай то, не знаю что» и наказал за невыполнение 13 18.02.2026, 10:29

Тот не стерпел.

Работнику одного из могилевских предприятий объявили выговор за якобы некачественное выполнение устного поручения руководителя. Но оказалось, что сам начальник не мог четко объяснить, что именно он требовал, а само задание оказалось невнятным. Подробности рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов, пишет «Зеркало».

Формально сотрудник получил выговор за некачественное выполнение устного поручения руководителя, связанного с управлением филиалом и распределением финансовых ресурсов. Но, как выяснилось позже, сам наниматель не смог четко объяснить, что именно поручал и на каких основаниях.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что дополнительные обязанности, за которые работника наказали, не были прописаны ни в его трудовом договоре, ни в должностной инструкции. По сути, человека наказали за невыполнение того, что устно «пришло в голову» руководителю, но документально закреплено не было.

Между тем согласно статье 20 Трудового кодекса наниматель не вправе требовать выполнения обязанностей, не закрепленных документально, а дисциплинарное взыскание может применяться только за невыполнение именно тех обязанностей, которые предусмотрены трудовым договором и должностной инструкцией.

Также правовой инспектор труда обратил внимание суда на размытость обвинений и отсутствие подтверждающих документов.

В итоге руководитель прямо в ходе заседания добровольно отменил приказ о дисциплинарном взыскании. Ленинский районный суд Могилева прекратил производство по делу, а работодателю был направлен акт реагирования.

