«Для нас это был шок, не можем поверить» 14 18.02.2026, 10:51

Жители агрогородка Будагово, где произошло резонансное нападение, обсуждают случившееся.

Ранним утром 16 февраля агрогородок Будагово попал в сводки криминальных новостей: трое вооруженных парней напали на хозяев частного дома и жестоко их избили. Сюжет кажется эхом из девяностых, но, как выяснилось, дело было не в криминальных разборках. Нападавших задержали по горячим следам, однако в самом городке до сих пор обсуждают случившееся. Мы отправились в Будагово, чтобы поговорить с местными жителями и восстановить хронологию того утра, пишет Onliner.

Дом, ставший целью налетчиков, стоит на самом отшибе у леса. Во дворе за сеткой-рабицей бегают две собаки — именно они в то утро первыми учуяли неладное. Их лай разбудил хозяина дома, который, завидев в темноте силуэты крадущихся людей, успел нажать на «тревожную кнопку».

На вызов, напомним, приехали сотрудники Жодинского отдела Департамента охраны. Двоих налетчиков они задержали на месте, еще одного — чуть позже где-то неподалеку в лесу. Ими оказались трое парней 17—18 лет, приехавшие из российского Новгорода. Позже они дали показания: через мессенджер получили задание найти дом жертвы, избить мужчину и прислать видеоотчет заказчику. За это им обещали вознаграждение — 300 тыс. российских рублей (чуть более 11 тыс. белорусских).

С собой у налетчиков были бита, ножи, кастет и газовый баллончик. К дому жертвы они приехали на каршеринговом автомобиле и почти исполнили задание: успели ворваться внутрь и начали избивать хозяина дома, его супругу и родственника. Но вскоре их задержали сотрудники милиции. Также на место происшествия выезжал министр внутренних дел Иван Кубраков.

«До этого случая даже дверь не запирала»

Сегодня днем, когда мы приехали в Будагово, в доме никого не было. Но, по нашим данным, хозяина уже выписали из больницы. О вчерашнем нападении напоминали лестница, приставленная к окну первого этажа, и осколки стекол в оконных рамах.

Мы решили прогуляться по агрогородку, чтобы узнать, что думают по поводу произошедшего местные жители.

Спустя сутки после резонансного налета Будагово как будто живет в привычном ритме. Улицы окутаны морозной дымкой — на градуснике минус двадцать, поэтому прохожих почти нет. Местная жительница Алеся пришла на почту отправить посылку. Само отделение с ярко-синей вывеской делит здание Дома культуры с продуктовым магазином. Это, считайте, центр местной жизни, и новость о нападении здесь — тема номер один.

— Мы переехали сюда из Жодино ради тишины и покоя, — говорит Алеся, заполняя бланк посылки каллиграфическим почерком. — Здесь хорошая инфраструктура: школа, сад. Когда узнали, что произошло, просто не поверили.

— Не помню, чтобы у нас вообще когда-то такое случалось! — включается в разговор еще одна жительница Будагово. — Кстати, у этих же людей летом, в июне или июле, гараж с машиной сгорел. И вот опять [беда]. Вчера часа в четыре дня уже весь TikTok и Instagram в этих новостях были.

Обе женщины обращают внимание на важную деталь: после происшествия все стали примерять ситуацию на себя и обсуждать необходимость установки «тревожной кнопки».

— Я раньше даже дверь не запирала, — признается Алеся. — А вчера послушала новости и лишний раз проверила замок. Теперь вот думаю про эту кнопку. Маме точно надо ставить!

В продуктовом магазине, почти пустом в такой мороз, пахло только что привезенными пирожками. Периодически дверь открывалась и, впуская морозный вихрь, на пороге появлялся кто-нибудь из местных.

— Никогда у нас такого не было! — говорит продавец. Сама она приезжает сюда на работу из соседней деревни. — У нас настолько хорошая, мирная деревня. Люди такие отзывчивые, почти все друг друга знают. Поэтому для нас это шок. Мало верится, что такое у нас вообще могло произойти. Непонятно, что побудило этих «детей» — одному же всего 17 лет — пойти на такое преступление.

При этом подробностей о самих пострадавших в агрогородке немного. По словам местных, семья держалась обособленно, с соседями тесно не дружила и даже «в магазин в Доме культуры не ходила».

— Обычные люди, огородом занимались, домом. Говорили, что они приезжие из России, что якобы хозяин дома — бывший банкир. Но кто ж знает, как там на самом деле. Все это на уровне слухов, — рассказала одна из посетительниц.

Продавец подтверждает:

— Бывает и такое, что придет скромно одетый человек, общается на равных, шутит, а потом окажется каким-нибудь важным человеком. Всякое бывает, конечно. Но эти люди [потерпевшие] точно в магазин к нам не приходили.

«Спокойный такой городок»

Еще одного местного жителя, который «просто зашел почитать расписание», мы застали на остановке. Он рассказал, что обо всем узнал из новостей и тоже очень удивился, что такое возможно в их тихом Будагово.

— Спокойный городок. До этого разве что дом сгорел прошлой зимой да наши местные разбились втроем на машине. Вон там, прямо на въезде, — машет он рукой в сторону трассы. — Целая семья погибла. Он трактористом работал, она — на ферме. И родственница с ними была. Хорошо хоть, дочку свою, малую лет двенадцати, незадолго до этого высадили, а то жертв было бы больше…

По дороге к «тому самому дому» у леса нам встречаются еще двое местных. Мужчины, как и все до этого, «узнали обо всем по телевизору».

— В четыре часа в новостях увидел наше Будагово. Это была полная неожиданность! Это же надо: живого человека битой бить?! Так ведь и до смерти можно забить, — рассуждает один из них.

Разговор плавно переходит к истории. Раньше Будагово было обычной деревней, но после 80-х резко пошло в рост. Сюда активно везли переселенцев после аварии на Чернобыльской АЭС.

— Тут раньше был совхоз-миллионер! Хозяйство огромное, зарплаты — капитальные, — вспоминают мужчины. — Сейчас все иначе. В последнее время стали приезжать и минчане, и россияне. Покупают дома, строятся…

