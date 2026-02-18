«Сказочные идиоты»: российских генералов поймали на лжи о Starlink 13 18.02.2026, 19:56

Нелепые оправдания показали в эфире пропагандистского ТВ.

Российское военное руководство изобрело новый способ оправдывать собственную технологическую беспомощность - объявить очередной провал «гениальным планом». Как сообщает Цензор.НЕТ, в Министерстве обороны РФ выдали официальный комментарий по поводу отключения системы спутниковой связи Starlink.

Согласно официальной версии Кремля, потеря терминалов Маска - это не следствие санкций или блокировки, а «желаемый результат».

Главные «жемчужины» оккупантов:

«Операция по дезинформации»: Российские генералы заявили, что Starlink использовался армией РФ исключительно для того, чтобы «ввести противника в заблуждение». Мол, они специально делали вид, что зависят от американских спутников.

Победа в измерении Z: В МО РФ утверждают, что благодаря «передовым отечественным средствам» они еще два месяца назад «взяли Купянск». Тот факт, что Купянск находится под контролем ВСУ, а российские пропагандисты сами ежедневно ноют о сложности боев на этом направлении, генералов не смущает.

Отказ от Маска: По версии ведомства Шойгу-Белоусова, связь им «сильно-то и не была нужна», ведь у них якобы есть аналоги, которые «работают лучше».

Реакция соцсетей

Пользователи и военные эксперты уже окрестили это заявление верхом цинизма и глупости. Очевидно, что катастрофа со связью и управлением дронами после блокировки Starlink заставляет Кремль придумывать параллельную реальность, где они «побеждают» даже без интернета.

«Сказочные идиоты! Сначала воровали терминалы через «серые» схемы, а когда их превратили в кирпичи - заявили, что это был план по дезориентации. А история о Купянске вообще заслуживает отдельной палаты в психбольнице», - иронизируют в сети.

