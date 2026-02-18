Минский школьник испугался, что в Беларусь прилетят дроны, и отдал курьеру $30 000 13 18.02.2026, 11:23

Наличные курьер спрятал в подштанниках.

В Минске школьник отдал курьеру 30 000 долларов после угроз «военных дронов и тюрьмы для мамы». Курьером оказался 18-летний иностранец, который забрал деньги по заданию мошенников и спрятал их в подштанниках, сообщили в милиции, пишет «Зеркало».

В милицию обратилась семья 12-летнего школьника. Ребенку в мессенджере написал незнакомец и предложить дружить, а для встречи попросил прислать геолокацию. После этого на связь вышел псевдомилиционер, который напугал ребенка, что по его координатам прилетят военные дроны, а маму посадят в тюрьму.

Чтобы спасти себя и семью, у ребенка потребовали взять все деньги из его копилки и найти родительские сбережения. Сложить их в сумку и оставить под мостом на Немиге. А кроме того, снимать все действия на видео.

Выяснилось, что деньги общей суммой около 30 тысяч долларов забрал 18-летний иностранец, который прилетел в Беларусь специально по заданию мошенников. Молодой человек объяснил, что нашел такую подработку в интернете — ему обещали 2% полученной суммы.

Курьер также на камеру пересчитал деньги и спрятал их в нательное белье, после чего на поезде отправился в соседнюю страну, но был задержан.

Вся сумма изъята и будет возвращена семье обманутого ребенка. Возбуждено уголовное дело.

