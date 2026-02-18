Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО

Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО5
- 18.02.2026, 11:25
С заявлением выступил министр иностранных дел страны.
При необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна, сообщает ERR.
Он подчеркнул, что Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.
«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая исключала бы это, если НАТО посчитает необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — сказал эстонский министр.
15 февраля издание Politico сообщило, что несколько европейских стран публично объявили о намерении присоединиться к переговорам о создании совместного ядерного сдерживания в Европе в дополнение к американскому.