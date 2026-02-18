Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО 5 18.02.2026, 11:25

1,862

С заявлением выступил министр иностранных дел страны.

При необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна, сообщает ERR.

Он подчеркнул, что Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая исключала бы это, если НАТО посчитает необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — сказал эстонский министр.

15 февраля издание Politico сообщило, что несколько европейских стран публично объявили о намерении присоединиться к переговорам о создании совместного ядерного сдерживания в Европе в дополнение к американскому.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com