Белорус сделал винтажный ремонт в старинной гродненской квартире 18.02.2026, 12:05

Жилье превратилось в успешный бизнес.

Прогуливаясь по центру Гродно, можно увидеть здания, которые давно перешагнули порог в 150 лет. В одном таком двухэтажном здании находится квартира Дениса. Он вложил родительское наследство в 30 квадратов и на протяжении трёх лет вечерами после работы приходил делать здесь ремонт. Получилось атмосферно. Realt рассказывает историю квартиры, которую Денис сдает в аренду.

Двор голубого двухэтажного дома в стиле эклектики на Советской, 19 охраняют высокие ворота. Дом с богатой историей. Большинство построек на этой улице в конце XIX века принадлежали еврейским семьям. На первых этажах располагались кабинеты, магазины, а второй отводили под комнаты. В советское время площадь дома поделили на три квартиры.

В свое время тут был книжный магазин, страховая компания, пекарня, работал и жил стоматолог Абрам Фин. Кстати, какое-то время двухэтажку называли его именем — «Дом Фина». Позже тут открылась аптека Розенберга, фотомастерская и многое другое. Пополнил домовую книгу и Денис, когда купил здесь квартиру.

Однокомнатную квартиру в 30 квадратов Денис мило называет наследством от родителей. Несколько лет назад его мама и папа перебрались в деревню, свою квартиру в городе продали и поделили деньги между сыновьями. Денис с женой размышляли вложиться в арендную недвижимость.

— Жена рассматривала Питер. Я, если честно, трудно себе представлял, как вести такой бизнес на расстоянии: получать выплаты, следить за порядком. Но мы все-таки решили съездить и посмотреть, что предлагает рынок. Риэлтер порекомендовала нам квартиру в старом фонде на Невском проспекте, мол, цена хоть и высокая, но себя отбивает. Для нас стоимость была неподъемной, но я подумал в тот момент не про Питер, а про наш Гродно — богатый на историю и старые дома город.

Супруги стали изучать различные объявления. Вариантов хватало, но в таких вопросах нужно учитывать состояние самого дома, подъездов и наличие возможности сделать минимальную перепланировку.

— Рано утром наткнулся на хорошее свежее объявление. Позвонили риелтору, который сразу пригласил нас на показ. Квартира была в состоянии серого каркаса: на полу лежала фанера, стены немного были подготовлены к штукатурке и покраске. Местоположение и закрытый дворик добавляли потенциала, поэтому долго думать не пришлось — до обеда мы уже были в БТИ и оформляли квартиру.

Денису, как всем, хотелось как можно скорее запустить бизнес. Но планы тормозили цены на строительные и ремонтные работы.

— Хорошие бригады пользуются спросом, поэтому за свои услуги требуют соответствующую оплату. Таких денег не было. Когда мне сказали, что укладка одного квадрата плинтуса обойдется в 7−10 долларов, окончательно убедился, что заниматься всем буду сам. Многие скажут, что мой шаг в корне неверный. Но я не видел смысла в том, чтобы брать на ремонт кредит, а потом, условно, 10 лет погашать его доходом от сдачи.

Профессиональные строители отводили на ремонт 3−4 месяца, у хозяина квартиры же ушло на все 3 года. Практически каждый день после работы Денис приходил сюда и осваивал для себя что-то новое. Черпал информацию из книг, видеоуроков на YouTube.

Все эти годы его сопровождали поздние возвращения домой, постоянная усталость и переделки. О своем решении он не жалеет, говорит, что потратил время с пользой, есть чем похвастаться.

Для точечных работ мужчина специалистов всё же привлекал. В том числе чтобы и научиться делать это самому.

— Так было с декоративной штукатуркой. Я работал в тандеме с двумя отделочницами. Работа кропотливая. Трещинки с золотой жилой расползлись по всей площади. Это, кстати, была самая дорогостоящая часть ремонта. Именно такой вид отделки, как по мне, украшает квартиру и подчеркивает ее возраст. А так как дом с деревянными перекрытиями и стены тут постоянно гуляют, появляются и естественные щели, которые не отличишь от созданных.

Увеличивают размер однушки потолки в 3,50 метра. Благодаря такой высоте и небольшой перепланировке, мужчина выделил отельную спальную зону и ванную комнату. Дело в том, что жилье продавалось с санузлом, но без ванны. Найти даже такой вариант на рынке вековых домов уже большая удача. В некоторых нет и этого.

— Я планировал обустроить квартиру в винтажном стиле, но не настолько, чтобы обойтись без душа, — смеется молодой человек. — Решение нашлось быстро: отсек часть площади кухни. При этом, зону разделил на два яруса. Первый заняла ванна и стиральная машина, а эдакая мансарда со стороны кухни стала спальней.

Во время ремонта Денис вспомнил и о своем инженерном образовании. Отсутствие ванны не единственный нюанс. Горячую воду в таких квартирах буквально нужно дождаться.

— Просыпаешься, открываешь кран с горячей водой и идешь себе кофе варить. Пройдут минуты прежде чем вода дойдет до крана. Остывает и полотенцесушитель, если горячей водой не пользоваться. Конечно, нужно было промежуточный бойлер ставить. Но подумал я об этом уже после всех ремонтных работ. Обратился к сантехникам, специалистам, которые ставят котлы в коттеджах. Никто браться не хотел, говорили, что это долго, сложно, да и работа стоит дорого. Оставить все как есть я не мог, поэтому взял на прокат паяльник, купил полипропиленовые трубы, посмотрел ролик в интернете и начал мастерить.

Денис не хотел делать ещё одну типичную квартиру под сдачу. Занимаясь обстановкой, он опирался на свой опыт в путешествиях.

— Мы всегда останавливались в квартирах, которые обустроены так, будто ты приезжаешь к кому-то в гости. Интерьеры там были живыми: говорили о городе и владельцах. Всегда был рад, если удавалось встречаться хозяевами. Я сам принимаю гостей и провожаю их. Исходя из запросов, могу помочь составить маршрут, посоветовать неочевидные места.

Мужчина увлекается историей, поэтому стены и полки украшены фотографиями Гродно в разные периоды. На снимках можно разглядеть Фару Витовта, которую в 1961 году взорвали по распоряжению властей. До этого готический костел просуществовал почти 570 лет. Здесь же виды на Старый замок до реконструкции и появления драмтеатра.

— Когда-то по Советской улице ходил общественный транспорт. В начале прошлого века первый автобусный парк находился в одном из здешних дворов. Будучи заядлым велосипедистом-любителем, не мог обойти стороной джентльменов и дам на велосипедах. Этот двухколесный транспорт тоже связан с историей города, ведь в Гродно производили велосипеды и мотоциклы бренда Neman. Сейчас такие экземпляры очень редкие и достаточно дорогие.

Наполнил комнату мужчина вещами из детства. Свое место в углу гордо занял книжный шкаф. Тут хранится коллекция, которую его родители собирали годами.

— Я почти все здесь читал. Бывает найду какую-нибудь книжку и вспоминаю, как пересматривал картинки в пятилетнем возрасте. Эти страницы возвращают меня в беззаботное детство. Было бы больше места, то еще бы три стеллажа поставил, — улыбается собеседник.

Особое место занимает советская мебель. Огромный комод с буфетом сталинского периода был куплен по объявлению. Денис переживал, что сейчас за такую ретро-модель попросят целое состояние, даже приготовился к тому, что уедет домой без него. Но владелец оценил советский массив в 150 рублей.

— У меня на него были другие планы. Хотел использовать вместо кухонного гарнитура. Вверх снять и повесить в качестве шкафчиков для тарелок и кружек, а из столешницы вырезать мойку. Но в итоге стало жалко.

Денис воплотил в этой квартире все свои творческие задумки. Говорит, что создал не самый популярный интерьер, но тем самым привлекает внимание людей со схожими интересами и подходами к путешествию.

— Кто-то может сказать, что это «бабушатник». Да, здесь нет телевизора, аудиосистемы, но однушка напоминает дом, в котором многие из нас выросли. А как мы чувствуем себя дома? Комфортно — и это самое главное.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com