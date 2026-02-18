В Польше предотвратили диверсию против поезда с топливом для Украины: новые подробности

В Польше предотвратили диверсию против поезда с топливом для Украины: новые подробности8
- 18.02.2026, 12:10
Задержан гражданин Молдовы.
В Польше правоохранители задержали гражданина Молдовы, который пытался сорвать стратегические поставки топлива для Украины.
Об этом сообщает RMF24.
По данным издания, инцидент произошел накануне на поезде, состоявшем из 37 вагонов-цистерн и следовавшем из Щецина в направлении украинской границы.
Задержанным оказался 25-летний гражданин Молдовы, который попал в локомотив после того, как попросил машиниста подвезти его до пограничного населенного пункта Дорогуск. Во время движения мужчина активировал систему аварийной остановки на трех вагонах.
Машинист вовремя заметил частичную блокировку колес и остановил поезд, что позволило избежать возможного схода вагонов с рельсов. В правоохранительных органах отметили, что подобное внезапное торможение грузового состава могло привести к серьезной аварии.
Во время обысков у подозреваемого обнаружили несколько мобильных устройств, набор сим-карт и документы, в частности сертификаты, подтверждающие свободное владение русским языком. По информации следствия, мужчина мог действовать по заданию иностранных спецслужб.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители проверяют его связи и обстоятельства пребывания в стране, в которую он въехал лишь за сутки до инцидента.
Событие рассматривают как потенциальную угрозу безопасности транспортных коридоров, через которые Украина получает критически важные энергоресурсы.