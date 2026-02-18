26 мая 2026, вторник, 12:17
В Польше предотвратили диверсию против поезда с топливом для Украины: новые подробности

8
  • 18.02.2026, 12:10
  • 7,540
Задержан гражданин Молдовы.

В Польше правоохранители задержали гражданина Молдовы, который пытался сорвать стратегические поставки топлива для Украины.

Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, инцидент произошел накануне на поезде, состоявшем из 37 вагонов-цистерн и следовавшем из Щецина в направлении украинской границы.

Задержанным оказался 25-летний гражданин Молдовы, который попал в локомотив после того, как попросил машиниста подвезти его до пограничного населенного пункта Дорогуск. Во время движения мужчина активировал систему аварийной остановки на трех вагонах.

Машинист вовремя заметил частичную блокировку колес и остановил поезд, что позволило избежать возможного схода вагонов с рельсов. В правоохранительных органах отметили, что подобное внезапное торможение грузового состава могло привести к серьезной аварии.

Во время обысков у подозреваемого обнаружили несколько мобильных устройств, набор сим-карт и документы, в частности сертификаты, подтверждающие свободное владение русским языком. По информации следствия, мужчина мог действовать по заданию иностранных спецслужб.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители проверяют его связи и обстоятельства пребывания в стране, в которую он въехал лишь за сутки до инцидента.

Событие рассматривают как потенциальную угрозу безопасности транспортных коридоров, через которые Украина получает критически важные энергоресурсы.

