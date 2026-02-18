Иран впервые с 1980-х частично закрыл Ормузский пролив 7 18.02.2026, 12:24

Тегеран проводит учения вблизи ударной группы авианосца США.

Иран впервые с конца 1980-х годов частично закрыл Ормузский пролив, объявив о проведении несколько часов боевых морских учений. Решение Совета стражей исламской революции (КСИР) совпало с наращиванием военного присутствия США в Аравийском море, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Учения начались неподалеку от ударной группы авианосца USS Abraham Lincoln, в то время как USS Gerald R. Ford движется в сторону Ближнего Востока. Иранское телевидение показало кадры запуска крылатых ракет по морским целям.

Ормузский пролив, через который проходит около 21% мировых поставок нефти, никогда ранее не закрывался полностью. Во время «танкерной войны» 1980-х Иран и Ирак атаковали суда в Персидском заливе, но даже тогда судоходство не блокировалось полностью. Любое официальное закрытие сейчас спровоцирует резкий скачок цен на нефть и глобальные экономические потрясения.

Решение Тегерана совпало с продолжающимися в Женеве непрямыми переговорами США и Ирана по ядерной программе. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что стороны согласовали «основополагающие принципы», но до полноценного соглашения далеко. Планируется обмен проектами текста будущего документа.

Иранский лидер Али Хаменеи усилил напряженность, заявив, что американские авианосцы могут «отправиться на дно». По его словам, превосходство США «не защитит» их от ответного удара. Таким образом, Хаменеи стремится продемонстрировать жесткость на фоне внутренних разногласий и давления после январских протестов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично контролировать переговоры и предупредил Тегеран о последствиях провала сделки. Несмотря на дипломатические контакты, Вашингтон продолжает рассматривать военный вариант.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что достижение соглашения «будет крайне сложным», хотя «возможность существует».

