В Беларуси ужесточают контроль за продажей бытовой техники 13 18.02.2026, 12:30

Изменения вступят в силу с 1 марта.

Новая система прослеживаемости ряда товаров позволит контролировать их оборот и вести оперативное наблюдение за ситуацией с ценами.

Целый ряд бытовой техники включат в Беларуси в систему прослеживаемости товаров с 1 марта 2026 года, сообщил консультант управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко.

Речь идет об отслеживании движения товара по всей цепочке от производителя до конечного потребителя. Такая система была разработана, чтобы выполнить обязательства Беларуси, которые взяты в рамках ЕАЭС.

«Создан специализированный программный комплекс. Система прослеживания товаров, которая осуществляет сбор, обработку, хранение, информацию в отношении всего движения товара», – пояснил Дмитрий Василенко.

По его словам, в первую очередь это нужно для снижения доли контрафактных изделий. Вторая задача – развитие цифровизации экономики. Прослеживаемость автоматически подразумевает обязательное использование электронных накладных. Это ускорит бизнес-процессы, с одной стороны, и упростит работу госорганов с другой.

С 1 марта, как уточнил представитель налогового ведомства, прослеживать начнут такие товары как стиральные машины, мультиварки, посудомойки, микроволновки, кухонные плиты, пылесосы, утюги, чайники, дрели, фены, телевизоры и другие.

«Выбор пал на такой определенный перечень товаров в связи с тем, что это товары не специфического и не критического спроса для населения. То есть, скажем так, для их введения в прослеживаемость субъектам хозяйства не потребуется много дополнительных доработок своих собственных систем», – объяснил Дмитрий Василенко.

Он добавил, что в некоторых случаях будут следить и за торговлей б/у товарами. Это касается, в том числе, холодильников, телевизоров и стиральных машин.

