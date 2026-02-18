Россия и Украина возобновили переговоры в Женеве 2 18.02.2026, 12:42

После сообщений СМИ о «политическом тупике».

В Женеве начался новый раунд переговоров делегаций России, США и Украины, сообщает в среду, 18 февраля, «Немецкая волна».

Российскую делегацию, как и 17 февраля, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли также замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В делегацию Киева - помимо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова - входят глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, заместитель Сергей Кислица, замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

СМИ: Политическая часть переговоров «зашла в тупик»

Политическая часть мирных переговоров 17 февраля по войне в Украине «зашла в тупик», сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на два источника. По их словам, причиной провала на этом направлении стали представленные Мединским позиции. Подробностей о заявлениях Мединского собеседники Раведа не привели.

О том, что переговоры «были очень напряженными», заявил источник агентстсва «Интерфакс» в российской переговорной группе. При этом, по его словам, диалог шел как в трехстороннем, так и в двухстороннем форматах.

При этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который также присутствовал на встрече 17 февраля, по ее итогам заявил о достижении «значительного прогресса». «Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения», - написал он на своей странице в соцсети X.

Зеленский поручил «поднять вопрос» о встрече с Путиным в Женеве

В интервью изданию Axios по итогам первого дня переговоров в Женеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон договорились о вынесении на референдум в Украине любого мирного соглашения. При этом граждане страны, по его словам, отвергнут соглашение, если оно будет предусматривать вывод из Донбасса только подразделений ВСУ без аналогичного отвода армии России. Они также не поддержат передачу всего региона, около 10% территорий которого по-прежнему контролирует Украина, России.

В этой связи президент Украины назвал встречу с главой России Владимиром Путиным лучшим способом добиться прорыва в решении территориального вопроса. Поэтому, по словам Зеленского, он поручил своей переговорной команде поднять вопрос о встрече двух лидеров в Женеве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. В отве глава Украины указывал, что «не может приехать на переговоры» в Москву, но готов встретиться с Путиным в любой стране, кроме России и Беларуси.

