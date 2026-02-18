26 мая 2026, вторник, 13:51
В Бресте на аукционе продают раритетный советский автобус

10
  18.02.2026, 12:49
  • 7,236
Как он выглядит и сколько стоит.

Самый настоящий автобус по цене, не достающей до $2 тыс. продают в Бресте на аукционе, заметил ABW.BY.

Правда, это совсем не новенькое пассажирское авто, а почти сорокалетнее.

Объявление о продаже появилось на электронной площадке ЭТП «БУТБ-Имущество». В нем указано, что на торги выставили автобус КАвЗ-3270 1988 года выпуска.

Пока ретротехника находится в собственности восьмого стройтреста. Аукцион назначен на 19 марта 2026 года. Прием заявок – до 16 числа. Стартовая цена лота – 5600.

Автобусы КАвЗ-3270 выпускались в Кургане (РФ) с 1986 по 1991 год. Под капотом техники – бензиновый карбюраторный двигатель ЗМЗ V8 объемом около 4,3 литра и четырехступенчатая механическая коробка передач.

Одновременно в салоне можно перевозить до 30 пассажиров, хотя он и рассчитан на 21 посадочное место. Дверь всего одна. Ее открывает водитель. Зато в салоне есть печка – в холода не замерзнуть.

По словам экспертов, сейчас автобусы КАвЗ-3270 считаются полноценной ретротехникой. Они зачастую становятся объектом интереса коллекционеров и реставраторов.

