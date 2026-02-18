Тащи колонки, Вова! Телеграм-канал «СерпомПо»

18.02.2026, 13:04

Никто так не дискредитирует Путина, как сам Путин.

Очередной супер-кринж эпохи закатного путинизма подоспел вовремя - когда все медиасообщество кипит, обсуждая «слив» в СМИ о блокировке властями Телеграм с 1 апреля, а также усиление ретивости РКН, который снова начал пачками глушить VPN-сервисы и «доламывать» в России WhatsApp, YouTube и прочие заблокированные ранее иностранные сервисы.

Московские силовики долго не могли обнаружить колонку спрятанную возле офиса Роскомнадзора, из которой неслись проклятия верного путинца лидера СР Сергея Миронова в адрес тех, кто замедлил Телеграм (лишив «вторую армию мира» в Украине связи после того, как еще и Маск отключил ей «серые старлинки»).

Интересно, понимал ли сам Z-Миронов, что адресат его воплей - «идиоты, мерзавцы!» - это не какие-то беспрекословно выполняющие приказы сверху (как и сам Миронов) технические винтики из РКН, а сам Путин, который и может принимать в стране такие решения.

Но абсурд, до которого довел страну «великий геополитик» заключается в том, что «дискредитировать» таким же образом Путина, его армию, чиновников, режим и т.п., сегодня невольно может не то, что его сторонник, а сам же Путин. Своим собственным голосом, своими же словамию

Так что предлагаем подхватить этот прекрасный оффлайн (что важно в эпоху «белых списков» и «файерволов») флешмоб! Выставить в окна колонки и врубить (уважая соседей, закон и соблюдая официальные «режимы тишины») предварительно закаченные из Интернета или даже из «чебурнета» многочисленные путинские обещания, данные им за четверть века (о том, что не будет ломать под себя Конституцию, увеличивать пенсионный возраст, подавлять права и свободы россиян, повышать налоги, отжимать Крым и вторгаться в Украину и т.д.).

Вот же будет потеха! Представьте только - силовики, которые бегают и глушат голос самого Путина, запрещая благодарным россиянам слушать своего любимого президента.

Никто так не дискредитирует сегодня Путина, как сам Путин. Абсурд?

Нет, вполне логичный финал правления лидера «питерской бригады» из трех букв «В» - вранья, войны и воровства. К несчастью, растянутый финал, который принесет еще много горя и не меньше абсурда.

