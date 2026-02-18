В Витебской области арестованы два руководителя лесного хозяйства

В Витебской области арестованы два руководителя лесного хозяйства7
- 18.02.2026, 12:57
- 5,002
Лукашисты воровали древесину с госпредприятия.
В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о задержании группы лиц за хищение деловой древесины с предприятия, входящего в систему лесного хозяйства Витебской области. Среди восьми задержанных оказались два руководителя.
По информации сотрудников из отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) Витебщины, воровать деловую древесину госпредприятия начали в сентябре прошлого года. Лесоматериалы незаконно продавали частным компаниям. Всего в преступную схему, по данным МВД, были вовлечены восемь человек, включая двух руководителей. Всех их на данный момент задержали.
Общую сумму проданной на сторону древесины (а это не менее 500 кубометров сырья) предварительно оценили примерно в 65 тысяч рублей, рассказал начальник ОБЭП Октябрьского РОВД Витебска Максим Барановский.
В отношении задержанных фигурантов дела Следственный комитет возбудил уголовное дело за «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». По этой статье задержанным может грозить до 12 лет лишения свободы.