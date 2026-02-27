закрыть
26 мая 2026, вторник, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня в Белостоке представят книгу «Беларусь Натальи Радиной»

1
  • 27.02.2026, 11:25
  • 3,198
Сегодня в Белостоке представят книгу «Беларусь Натальи Радиной»

В хабе «Новая Зямля» состоится презентация и уникальная встреча.

В белорусском хабе «Новая Зямля» (ul. Św. Rocha 5 lok. 32) в Белостоке представят новую книгу известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

Презентация книги на белорусском, украинском и русском языках пройдет 27 февраля, в пятницу, в 18:00.

Во встрече примут участие белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия’97» Наталья Радина, трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Книга «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» — это история современной Беларуси, описанная через жизнь одного человека: белорусской журналистки и политика Натальи Радиной, главного редактора ведущего белорусского оппозиционного сайта «Хартия’97» (Charter97.org).

Прочитав эту книгу читатель станет свидетелем революционных событий и протестного движения, начавшихся в Беларуси в 1995 году и не затухающих по сей день, ознакомится с летописью многочисленных политических убийств, организованных белорусскими спецслужбами по указанию диктатора Лукашенко, вместе с Радиной окунется в ее тюремные будни, ощутит радости ее освобождения и сложности уникального побега от КГБ из Беларуси, окажется очевидцем ярких и незабываемых встреч с такими известными современниками, как Станислав Шушкевич, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другими.

Читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, — с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО.

Но главный вывод, который может сделать читатель, заключается в том, что, несмотря на временные поражения и пролитую кровь, аресты и казни последних десятилетий, отсутствие реальной помощи извне, белорусская демократия жива, а белорусы продолжают бороться за свободу.

Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей.

Презентация состоится 27 февраля, в пятницу, в 18:00

Адрес: Белосток, белорусский хаб «Новая Зямля», ul. Św. Rocha 5 lok. 32

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина