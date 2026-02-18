Wildberries запускает перепродажу товаров между частными лицами 3 18.02.2026, 13:32

3,614

Заработает ли этот сервис в Беларуси?

Один из крупнейших русскоязычных маркетплейсов Wildberries представил новый функционал.

На площадке запустился сервис для частных продаж любых товаров, рассказали Tochka.by представители WB. Называется он «Ресейл».

Теперь пользователи могут размещать объявления о продаже не только товаров, ранее купленных на Wildberries, но и любых других — вне зависимости от места покупки.

Обновление стало доступно на сайте и в мобильном приложении, однако не для всех.

Что нельзя продать

Проще говоря, в «Ресейл» вы сможете купить что-то даже у гражданина другой страны — и все это с использованием инфраструктуры WB.

Оплата здесь происходит отдельно от других покупок, сумму за товар придется внести полностью еще до его получения.

А забрать покупку можно будет прямо в выбранном пункте выдачи.

Работает ли в Беларуси

К слову, к продаже в «Ресейл» не допускаются крупногабаритные товары, техника, «ювелирка», фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкоголь и товары категории 18+. Также установлены лимиты по габаритам (до 60×40×40 см).

Отметим: пока еще в Беларуси сервис не работает. Однако вскоре он может запуститься и для наших граждан, составив конкуренцию крупным площадкам с объявлениями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com