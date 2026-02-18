26 мая 2026, вторник, 13:51
Wildberries запускает перепродажу товаров между частными лицами

3
  • 18.02.2026, 13:32
  • 3,614
Заработает ли этот сервис в Беларуси?

Один из крупнейших русскоязычных маркетплейсов Wildberries представил новый функционал.

На площадке запустился сервис для частных продаж любых товаров, рассказали Tochka.by представители WB. Называется он «Ресейл».

Теперь пользователи могут размещать объявления о продаже не только товаров, ранее купленных на Wildberries, но и любых других — вне зависимости от места покупки.

Обновление стало доступно на сайте и в мобильном приложении, однако не для всех.

Что нельзя продать

Проще говоря, в «Ресейл» вы сможете купить что-то даже у гражданина другой страны — и все это с использованием инфраструктуры WB.

Оплата здесь происходит отдельно от других покупок, сумму за товар придется внести полностью еще до его получения.

А забрать покупку можно будет прямо в выбранном пункте выдачи.

Работает ли в Беларуси

К слову, к продаже в «Ресейл» не допускаются крупногабаритные товары, техника, «ювелирка», фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкоголь и товары категории 18+. Также установлены лимиты по габаритам (до 60×40×40 см).

Отметим: пока еще в Беларуси сервис не работает. Однако вскоре он может запуститься и для наших граждан, составив конкуренцию крупным площадкам с объявлениями.

