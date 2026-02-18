В Женеве завершились мирные переговоры между Украиной, РФ и США 13 18.02.2026, 17:09

Появилась реакция одиозного главы российского делегации Мединского.

В Женеве завершились трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и Российской Федерации, они длились около двух часов, передает УНИАН.

«Да, уже закончили обе группы», - сообщила журналистам пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры «были тяжелыми, но деловыми».

По его словам, новый раунд состоится в ближайшее время. В то же время украинская сторона это заявление о новом раунде пока не подтверждала.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков.

«Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно», – написал Умеров.

По итогам первого дня Умеров сообщил, что переговоры «были сосредоточены на практических вопросах и механизмах возможных решений».

