В Женеве завершились мирные переговоры между Украиной, РФ и США

В Женеве завершились мирные переговоры между Украиной, РФ и США13
- 18.02.2026, 17:09
Появилась реакция одиозного главы российского делегации Мединского.
В Женеве завершились трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и Российской Федерации, они длились около двух часов, передает УНИАН.
«Да, уже закончили обе группы», - сообщила журналистам пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры «были тяжелыми, но деловыми».
По его словам, новый раунд состоится в ближайшее время. В то же время украинская сторона это заявление о новом раунде пока не подтверждала.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков.
«Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно», – написал Умеров.
По итогам первого дня Умеров сообщил, что переговоры «были сосредоточены на практических вопросах и механизмах возможных решений».