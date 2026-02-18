закрыть
26 мая 2026, вторник, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию

5
  • 18.02.2026, 14:10
  • 7,250
Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию

Из-за отсутствия поставок нефти.

Словацкое правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Об этом сообщает Aktuality.

С конца января нефть не поступает в Словакию и Венгрию. Причиной является повреждение нефтепровода «Дружба» в Украине.

Согласно документам, поданным в правительство, нефть доберется до Словакии через нефтепровод Adria, начинающийся в Хорватии, за 20-30 дней.

Пока же правительство решило выпустить стратегические нефтяные резервы по просьбе нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

«Чтобы обеспечить этот переходный период до восстановления бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, Slovnaft обратился с просьбой о выпуске чрезвычайных запасов нефти в объеме 250 тысяч тонн, что, по его данным, покроет минимум месяц работы нефтеперерабатывающего завода в минимальном режиме, сохраняя бесперебойные поставки на словацкий рынок», – говорится в правительственном документе.

Чрезвычайное положение будет действовать с 19 февраля до 30 сентября этого года.

Ожидается, что министр экономики Дениса Сакова из партии «Голос» предоставит информацию о ситуации на пресс-конференции после заседания правительства.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина