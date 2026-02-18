В двух районах Беларуси назначили дни трезвости 9 18.02.2026, 14:19

Где и когда ограничат продажу алкоголя.

Шкловский и Мстиславский районы Могилевской области определились с днями трезвости на 2026 год. Документы опубликованы на Национальном правовом портале Беларуси.

Каждый район страны сам принимает решение, когда провести такую акцию, поэтому даты могут быть разными. Чаще всего их приурочивают к событиям или школьным мероприятиям.

В Мстиславском районе выбрали два дня – 25 мая и 1 сентября.

В Шкловском районе дней трезвости больше – 7 апреля, 25 и 29 мая, 12 июня и 1 сентября.

В обозначенные даты продажа алкогольных напитков будет ограничена. Исключение: розничная торговля в объектах общественного питания в розлив.

