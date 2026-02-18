Переговоры в Женеве: Зеленский сообщил о прогрессе на одном из направлений

Переговоры в Женеве: Зеленский сообщил о прогрессе на одном из направлений10
- 18.02.2026, 18:14
- 16,050
Стороны почти договорились.
В ходе двухдневных переговоров в Женеве делегации Украины, России и США достигли существенного прогресса на военном треке, однако обсуждение политических вопросов были сложными.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
«Что касается содержательности переговоров. Ну, прежде всего, вы знаете, есть два направления: военное и политическое. Здесь хочу сказать, что все три стороны в военном направлении были конструктивны. На мой взгляд, в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны», - заявил Зеленский.
По его словам, военные, в принципе, почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны, и это конструктивный сигнал.
«Все остальные детали - где, как мониторить, технические нюансы - все это мне генерал (начальник Генштаба ВСУ Андрей - ред.) Гнатов доложит более в более широком варианте по возвращению», - добавил президент Украины.
Глава государства также отметил, что политическая составляющая - это все чувствительные вопросы: Восток, Запорожская АЭС и др.
«Мы видим, что есть наработки, а пока позиции разные, потому что переговоры были непростые. То есть, в направлении военном прогресс я услышал. В направлении политическом - был диалог, договорились идти дальше», - подытожил глава Украины.
Зеленский также подчеркнул, что из-за того, что переговорная группа не может по телефону доложить все детали, то именно возвращению будет больше понимания относительно результатов переговоров.