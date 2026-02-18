В Испании продают целую деревню с видом на море по цене квартиры 19 18.02.2026, 14:31

Чем она уникальна?

В Испании выставили на продажу заброшенную деревню Канделаго, расположенную на побережье Коста-да-Морте, с невероятным видом на море.

В материале издания Express сообщается, что сначала село предлагали за 213 800 долларов еще в 2021 году, однако сейчас его можно приобрести за 160 360 долларов .

Канделаго — небольшая, но живописная деревня, насчитывающая около десяти традиционных каменных домов. Кроме того, на его территории расположены хореос, галисийские зернохранилища, которые раньше использовали для хранения и консервации продуктов, а также многочисленные тропы, заросшие дикой растительностью. Именно сочетание старинной архитектуры и дикой природы делает это место особенно привлекательным для тех, кто ценит атмосферу галисийского побережья и аутентичный стиль жизни небольших деревень.

Население Канделаго постепенно сокращалось с 1970-х годов, и в конце концов это привело к упадку деревни. Однако даже сейчас это место сохраняет свой неповторимый шарм и огромный потенциал. Канделаго расположен не «в глуши»: всего в нескольких милях находится поселок Корме, который известен своим рыбацким портом, историческим маяком Рокундо и Музеем современного искусства Коста-да-Морте.

Для тех, кто решит приобрести Канделаго, открываются многочисленные возможности. Покупатель может обустроить старые здания под собственный дом для отдыха, превратить их в туристический объект или же инвестировать в полную реконструкцию всей деревни. Кроме того, деревня расположена в месте, которое идеально подходит для пеших прогулок, наблюдения за морем и наслаждения природой.

В общем, подобные предложения становятся все более популярными по всей Испании. Многие маленькие деревни, переживающие упадок, открывают уникальные возможности для инвесторов и тех, кто стремится приобрести историческую землю. Часто такие объекты привлекают внимание международных покупателей, которые ищут уникальные проекты, а также молодежь, заинтересованную в развитии туризма, создании гостевых домов или проектов с устойчивым использованием территории.

