26 мая 2026, вторник, 15:17
Сибига: Мы верим в европейское будущее белорусского народа

  • 18.02.2026, 14:47
Андрей Сибига

Глава МИД Украины заявил о поддержке демократической Беларуси после падения режима Лукашенко.

Введенные Украиной санкции против Александра Лукашенко и его режима являются «уместным, необходимым и адекватным ответом на гибридные угрозы и угрозы безопасности», которые он представляет для Украины и остальной Европы, заявил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, режим Лукашенко является «соучастником преступления агрессии России против Украины».

«Он предоставил свою территорию для нападения и продолжает помогать Москве в ее геноцидной войне против Украины — ресурсами, компонентами, материалами, обходом санкций и даже системой ретрансляционных станций для управления ударными беспилотниками», — отметил украинский министр.

Глава МИД призвал страны-партнеры последовать примеру Украины и сделать так, чтобы Лукашенко «подвергся адекватному давлению за свои преступления, совершенные совместно с Путиным, за угнетение белорусского народа и за лишение поколений белорусов возможностей и будущего».

«Мы верим в европейское будущее белорусского народа после освобождения от репрессивного правления Лукашенко. В будущем мы будем готовы принять демократическую Беларусь в формате Люблинского треугольника вместе с Польшей и Литвой», — подчеркнул Сибига.

Беларусь принадлежит Европе, а не «русскому миру», подчеркнул он.

