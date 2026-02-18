Сибига: Мы верим в европейское будущее белорусского народа

Сибига: Мы верим в европейское будущее белорусского народа5
- 18.02.2026, 14:47
Глава МИД Украины заявил о поддержке демократической Беларуси после падения режима Лукашенко.
Введенные Украиной санкции против Александра Лукашенко и его режима являются «уместным, необходимым и адекватным ответом на гибридные угрозы и угрозы безопасности», которые он представляет для Украины и остальной Европы, заявил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, режим Лукашенко является «соучастником преступления агрессии России против Украины».
«Он предоставил свою территорию для нападения и продолжает помогать Москве в ее геноцидной войне против Украины — ресурсами, компонентами, материалами, обходом санкций и даже системой ретрансляционных станций для управления ударными беспилотниками», — отметил украинский министр.
Глава МИД призвал страны-партнеры последовать примеру Украины и сделать так, чтобы Лукашенко «подвергся адекватному давлению за свои преступления, совершенные совместно с Путиным, за угнетение белорусского народа и за лишение поколений белорусов возможностей и будущего».
«Мы верим в европейское будущее белорусского народа после освобождения от репрессивного правления Лукашенко. В будущем мы будем готовы принять демократическую Беларусь в формате Люблинского треугольника вместе с Польшей и Литвой», — подчеркнул Сибига.
Беларусь принадлежит Европе, а не «русскому миру», подчеркнул он.