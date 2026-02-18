Украина добилась крупнейших территориальных успехов с 2023 года 5 18.02.2026, 14:49

До 90% российских подразделений потеряли связь из-за блокировки Starlink.

Украина за пять дней освободила около 202 квадратных километров — самые быстрые территориальные достижения с лета 2023 года. По данным аналитиков, темпы наступления Киева сравнимы с масштабами российских продвижений за весь декабрь, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Основные успехи зафиксированы примерно в 80 километров к востоку от Запорожья, где российские силы наступали с 2025 года. Прорыв стал возможен после масштабных сбоев в российской связи: доступ к спутниковым терминалам Starlink был ограничен, что вывело из строя управление дронами и координацию войск.

Сообщается, что до 90% российских подразделений потеряли связь, что позволило украинским войскам продвигаться в «серой зоне» на бронетехнике — обычно слишком уязвимой для ударных дронов. При этом аналитики предупреждают, что нынешние успехи не означают перелома в войне, поскольку линия фронта остается крайне нестабильной.

Независимые наблюдатели отмечают продвижение украинских сил в районе Гуляйполя, однако подчеркивают, что освобожденные населенные пункты пока не полностью закреплены.

На фоне успехов украинская сторона надеется усилить свои позиции на трехсторонних переговорах в Женеве. США настаивали на переносе переговоров в Европу, а в роли спецпосланников выступят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Тем временем в России сменили состав переговорщиков — вместо Игоря Костюкова переговоры будет вести Владимир Мединский, известный своей жесткой позицией.

Москва продолжает требовать от Киева уступок в части контроля над востоком Донецкой области. Боевые действия не прекращаются: Россия запустила почти 400 дронов и 29 ракет за ночь, тогда как Украина атаковала предприятия на российской территории.

