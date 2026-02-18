«Если откроешь рот, исчезнешь» 13 18.02.2026, 15:01

6,764

российский военный Андрей

Пленный оккупант пожаловался на «порядки» в армии РФ.

39-летний пленный российский военный Андрей рассказал о жестоких методах и хаосе в путинской армии. Он заявил, что открыто критиковать командование невозможно, ведь угрозы и насилие являются повседневной практикой.

Разговор с оккупантом обнародовал проект «Хочу жить». По словам россиянина, выжить ему удалось, только сдавшись в плен украинскому дрону.

Пленный утверждает, что его призвали на войну против воли, обвинили в преступлении, которого он не совершал, и без подготовки отправили на первое боевое задание. После этого он получил оружие с патронами неподходящего калибра, а половину его группы «обнулили» российские беспилотники.

По словам оккупанта, открыто выражать несогласие или критиковать командование опасно: «Если ты откроешь рот, ты или исчезнешь, или тебя забьют, или тебя отправят на БЗ, или «обнулят»... Ты ничего не сделаешь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com