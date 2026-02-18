«Если откроешь рот, исчезнешь»13
- 18.02.2026, 15:01
Пленный оккупант пожаловался на «порядки» в армии РФ.
39-летний пленный российский военный Андрей рассказал о жестоких методах и хаосе в путинской армии. Он заявил, что открыто критиковать командование невозможно, ведь угрозы и насилие являются повседневной практикой.
Разговор с оккупантом обнародовал проект «Хочу жить». По словам россиянина, выжить ему удалось, только сдавшись в плен украинскому дрону.
Пленный утверждает, что его призвали на войну против воли, обвинили в преступлении, которого он не совершал, и без подготовки отправили на первое боевое задание. После этого он получил оружие с патронами неподходящего калибра, а половину его группы «обнулили» российские беспилотники.
По словам оккупанта, открыто выражать несогласие или критиковать командование опасно: «Если ты откроешь рот, ты или исчезнешь, или тебя забьют, или тебя отправят на БЗ, или «обнулят»... Ты ничего не сделаешь».