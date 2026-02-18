В Минске нашли оливковое масло по 1000 рублей за литр 6 18.02.2026, 15:01

Почему так дорого?

В одном из супермаркетов Минска найдено необычное оливковое масло. Главный шок вызывает стоимость литра продукта, пишет «Точка».

Судя по ценнику, она составляет чуть более 949 рублей. Упаковка в 40 мл обойдется в 37,99 рублей.

Что интересно, в состав продукта входит масло оливковое холодного отжима 88%, чеснок, перец чили. В нем даже могут содержаться следы арахиса.

Также на упаковке указано, что продукт настоян на перечисленных специях. В целом никаких сверхдорогих ингредиентов в нем нет.

Произведено масло в Италии, а импортеры имеются как в Беларуси, так и в России.

Можно предположить, что такая цена продукта обусловлена его тарой (упаковкой). Она сделана в виде женской туфельки на каблуке.

