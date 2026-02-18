Невзоров: Лукашенко — камердинер Путина 7 18.02.2026, 15:10

Александр Невзоров

Если «русский мир» будет обезврежен, то Беларусь ждет счастливая судьба.

Лукашенко — камердинер Путина. То, что он находится в полнейшей зависимости, действительно так и по-другому быть не может, — отметил Александр Невзоров на «Радыё Свабода». — Тем не менее он обладает правом напоминать о себе медийно.

Он очень любит медийность, но понимает, что заявлять о себе может только как бы с позиции клоуна, добродушного дурака, которому то снюс подсовывают, то он в каком-то саване погружается в городскую канализацию в проруби.

Лукашенко понимает, что в другом каком бы то ни было более серьезном варианте никем не будет воспринят. А вот эта ниша старого балбеса свободна, при этом его цитируют, его показывают, о нем вспоминают. Ему этого совершенно достаточно.

Лукашенко может позволить себе и какие-то уступочки, и какое-то веселье. Может, в отличие от других диктаторов мира, менять политзаключенных на таблетки для похудения и на запонки и весело это обыгрывать.

Лукашенко много чего себе позволяет, но он великолепно знает, что есть красные линии, за которые он не может выходить. А внутри там — когда свет включать, как сильно должны пахнуть сортиры, кого гладить по коленке — на это ему оставлены все права.

Беларусь, по мнению публициста, сможет обрести свободу только в результате внешних событий, связанных с поражением России:

– В любом случае судьба Беларуси решится извне, внешними событиями, и после она будет постепенно каким-то образом интегрироваться. Беларусь будет потихоньку пропитываться теми самыми принципами жизни и цивилизации, которые делают жизнь в Европе такой не похожей на все остальные жизни.

Это придет, потому что у этого очень много преимуществ, а белорусы — умнейший народ, они очень быстро въедут в то, как много радости и счастья в европейском понимании жизни и мира.

Это будет, будет очень постепенно, но при хорошем раскладе. Есть полюс абсолютного зла — это Россия, она это доказала. И есть полюс относительного, но хлипкого и дребезжащего добра — это весь остальной мир.

Все зависит от того, насколько удачлив будет в своей агрессии, в своем желании пожирать и насиловать «русский мир».

Если он будет демонтирован и обезврежен, то Беларусь ждет счастливая, счастливей многих судьба, потому что для нее все будет открытием, для нее все будет счастьем, для нее все будет радостью.

Даже те невинные вещи, к которым мы на Западе здесь уже привыкли. Ее ждет великолепная судьба. Но это только в том случае, если основное зло, вот этот мордор, будет сокрушен.

