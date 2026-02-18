26 мая 2026, вторник, 16:46
  18.02.2026, 15:36
В Беларуси обвалилось жилищное строительство

В январе ввод жилья рухнул почти на 40%.

В январе 2026 года в эксплуатацию введено 162,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья — на 39% меньше, чем в первый месяц 2025-го, сообщает Национальный статистический комитет.

При этом с господдержкой для нуждающихся в улучшении условий введено 31,6 тыс. кв. м жилья (-14,3%).

В 2026 году в Беларуси с государственной поддержкой должно быть построено 238,3 тыс. квадратных метров жилья, следует из постановлении Совета министров, о подписании которого 6 января сообщила пресс-служба правительства.

Документом установлены задания по строительству жилья по государственному заказу — 407,4 тыс. кв. м; арендного жилья — 650 тыс. кв. м; жилья, в котором для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи используется электроэнергия — 315 тыс. кв. м; жилых помещений социального пользования — 22,9 тыс. кв. м.

Кроме того, постановление предусматривает, что 5,93 тыс. многодетных семей должны быть обеспечены жильем в соответствии с требованием о направлении таких семей на улучшение жилищных условий в течение одного года со дня постановки на учет в качестве нуждающихся.

Ожидается, что на строительство инфраструктуры к жилью будет выделено 1 млрд 341 млн 908 тыс. рублей.

