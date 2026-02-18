Россельхознадзор не пустил в Россию коров из Беларуси

Россельхознадзор не пустил в Россию коров из Беларуси7
- 18.02.2026, 16:09
Животных без документов развернули прямо на границе.
О «пресечении незаконного перемещения» из Беларуси восьми голов крупного рогатого скота сообщила 18 февраля пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
По данным ведомства, во время контроля в расположенной на границе с Беларусью деревне Лобок Псковской области инспекторами «было установлено, что коровы перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, проведение необходимых исследований, вакцинаций и обработок, также на животных отсутствовали средства идентификации (бирки, выщипы, клейма)».
Кроме того, говорится в релизе, сельскохозяйственные животные «перевозились в необорудованном для их транспортировки автотранспортном средстве, а их маршрут не был согласован с Россельхознадзором».
«Перемещение сельхозживотных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате. Животные возвращены на территорию Республики Беларусь», — сообщил Россельхознадзор.