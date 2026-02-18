Россельхознадзор не пустил в Россию коров из Беларуси 7 18.02.2026, 16:09

2,000

Животных без документов развернули прямо на границе.

О «пресечении незаконного перемещения» из Беларуси восьми голов крупного рогатого скота сообщила 18 февраля пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

По данным ведомства, во время контроля в расположенной на границе с Беларусью деревне Лобок Псковской области инспекторами «было установлено, что коровы перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, проведение необходимых исследований, вакцинаций и обработок, также на животных отсутствовали средства идентификации (бирки, выщипы, клейма)».

Кроме того, говорится в релизе, сельскохозяйственные животные «перевозились в необорудованном для их транспортировки автотранспортном средстве, а их маршрут не был согласован с Россельхознадзором».

«Перемещение сельхозживотных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате. Животные возвращены на территорию Республики Беларусь», — сообщил Россельхознадзор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com