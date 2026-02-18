закрыть
26 мая 2026, вторник, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россельхознадзор не пустил в Россию коров из Беларуси

7
  • 18.02.2026, 16:09
  • 2,000
Россельхознадзор не пустил в Россию коров из Беларуси

Животных без документов развернули прямо на границе.

О «пресечении незаконного перемещения» из Беларуси восьми голов крупного рогатого скота сообщила 18 февраля пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

По данным ведомства, во время контроля в расположенной на границе с Беларусью деревне Лобок Псковской области инспекторами «было установлено, что коровы перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, проведение необходимых исследований, вакцинаций и обработок, также на животных отсутствовали средства идентификации (бирки, выщипы, клейма)».

Кроме того, говорится в релизе, сельскохозяйственные животные «перевозились в необорудованном для их транспортировки автотранспортном средстве, а их маршрут не был согласован с Россельхознадзором».

«Перемещение сельхозживотных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате. Животные возвращены на территорию Республики Беларусь», — сообщил Россельхознадзор.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина