В центре Минска появится новый православный храм 24 18.02.2026, 16:38

6,800

Где он будет?

В белорусской столице, недалеко от железнодорожного вокзала, появится новый храм.

Здание строят уже более полугода, заметил Realt.

Храм возводят на ул. Могилевской, рядом с пересечением с ул. Толстого. От ж/д вокзала – около 1 км, а от станций метро «Вокзальная» и «Институт Культуры» – и того меньше, около 650 м.

Согласно публичной кадастровой карте, участок под строительство храма оформили еще в 2024 году.

Оно началось в июне 2025-го. Конечным сроком указан апрель 2026-го.

Стройплощадка находится по соседству с многоэтажками и частными домами, а на заднем фоне виден бизнес-центр «Титул» на ул. Толстого.

Здесь же просматриваются железнодорожный вокзал и «Ворота Минска».

На сайте прихода храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» указано, что здание разработано по индивидуальному проекту специально для удобства людей с инвалидностью.

В храме будут четыре надземных уровня и один подземный. Планируют установить лифт. И ячейки для хранения личных вещей.

На нижнем этаже будет расположено помещение около 87 «квадратов» для проведения духовных бесед, просмотров фильмов, организации мероприятий для прихожан храма.

Там же будет возможность встречать гостей праздничной трапезой. Проектом предусмотрено помещение для подогрева пищи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com