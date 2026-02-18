Венгрия остановила экспорт дизеля в Украину 12 18.02.2026, 16:46

Правительство Орбана требуют восстановления работы нефтепровода «Дружба».

Венгрия остановила экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Об этом во время своего выступления заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Index.

По его словам, остановка поставок дизельного топлива стала прямым следствием прекращения транзита российской нефти.

«Поставки дизельного топлива в Украину не возобновятся, пока украинцы не возобновят транспортировку сырой нефти по трубопроводу «Дружба», — сказал венгерский дипломат.

В то же время Сийярто отметил, что Венгрия играла важную роль в обеспечении Украины энергоресурсами, в частности газом, электроэнергией и дизельным топливом. Именно поэтому решение о прекращении экспорта дизеля он назвал ответом на ситуацию с транзитом нефти.

Министр добавил, что Венгрия «обеспечила собственную энергетическую безопасность». Страна имеет резервы более чем на три месяца и работает над альтернативными маршрутами поставки нефти, в частности морскими.

«Венгрия и Словакия также используют возможность, предоставленную решением Европейского Союза, согласно которому как Венгрия, так и Словакия могут импортировать российскую сырую нефть морем до восстановления трубопроводного транспорта», — добавил Сийярто.

По его словам, новый логистический маршрут сейчас строится, а первые объемы нефти, закупленные для морской транспортировки, могут поступить в Венгрию уже к середине марта.

