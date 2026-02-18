26 мая 2026, вторник, 18:20
«Зубр Автогрупп» оставила инвесторов без выплат

  18.02.2026, 17:22
Коллаж: onliner

Компания не перечислила процентный доход по токенам и начала процедуру ликвидации.

Эмитент токенов «Зубр Автогрупп» в феврале не смог выплатить инвесторам очередной процентный доход, который должен был быть перечислен 15 февраля. В компании объяснили задержку ухудшением финансового состояния. Об этом сообщил Finstore.by.

17 февраля представители эмитента вели переговоры с торговой площадкой Finstore.by о вариантах погашения задолженности и заявляли, что такая возможность есть. Однако уже 18 февраля оператор площадки узнал из внешних источников, что компания начала процедуру ликвидации, не предупредив об этом ни клиентов, ни саму площадку. В Finstore заявили, что считают действия эмитента введением в заблуждение и намерены добиваться правовой оценки ситуации. Инвесторам порекомендовали заказать выписку о владении токенами и неисполненных обязательствах.

По данным ICO-ресурса castle.by, у «Зубр Автогрупп» остается три действующих выпуска токенов: два в долларах и один в евро с доходностью 9−10% годовых, а общий объем вложений инвесторов оценивается примерно в 500 тыс. долларов. Ранее агентство BIK Ratings отозвало у компании рейтинг деловой репутации.

«Зубр Автогрупп» была зарегистрирована в июле 2022 года и занималась розничной торговлей легковыми автомобилями и грузовыми малой грузоподъемности. По данным на 2025 год, ее владельцами значились Юрий Чечет и Антон Купчик.

