закрыть
26 мая 2026, вторник, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые хотят установить на Луне супер лазер

7
  • 18.02.2026, 17:32
  • 3,580
Ученые хотят установить на Луне супер лазер
Фото: charter97.org

Такого нет даже на Земле.

Сверхстабильный лазер мог бы обеспечить чрезвычайно точную синхронизацию времени и навигацию на Луне. Его можно разместить в одном из холодных и темных кратеров в районе одного из полюсов Луны.

Ученые хотят построить лазер внутри одного из самых холодных и темных кратеров на Луне. Он мог бы помочь лунным посадочным аппаратам и луноходам точно ориентироваться в пространстве. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Сверхстабильные лазеры жизненно важны для систем синхронизации времени и навигации, требующих высокой точности. Такие лазеры работают за счет отражения луча между двумя зеркалами внутри оптического резонатора. Лазерный луч отражается между зеркалами с очень высокой точностью, отчасти потому, что камера резонатора остается практически неизменной по размеру, то есть она не расширяется и не сжимается. Для поддержания стабильности лазерного луча зеркала обычно находятся в вакууме при чрезвычайно низких температурах, и изолированы от внешних вибраций.

На Луне в сотни кратеров в районе южного и северного полюса никогда не попадает свет Солнца, потому что Луна имеет очень маленький наклон своей оси. Поэтому в этих темных кратерах очень холодно: температура может опускаться до минус 253 градусов Цельсия.

Авторы исследования считают, что такие холодные условия вместе с естественным отсутствием вибраций на Луне и практически полным отсутствием атмосферы делают эти кратеры идеальным местом для размещения сверхстабильного лазера. Расчеты показывают, что стабильность лазерного луча на Луне в таких условиях намного превосходит стабильность любого лазера на Земле.

Лазерное устройство, размещенное на Луне, будет похоже на устройство, которые ученые уже создали в лаборатории. Это оптический резонатор, который состоит из кремниевой камеры с двумя зеркалами.

Лучшие лазеры с оптическими резонаторами на Земле могут оставаться когерентными, то есть световые волны лазера остаются синхронизированными, только в течение нескольких секунд. Но ученые считают, что сверхстабильный лазер на Луне сможет оставаться когерентным по крайней мере в течение минуты.

Такой лазер можно будет использовать в качестве эталонного лазера для множества различных задач на Луне, таких как поддержание часового пояса на Луне или координация спутников, летящих строем и использующих лазеры для измерения расстояния между ними. Этот лазер можно использовать и в качестве эталонного лазера для задач на Земле, поскольку лучу требуется чуть больше секунды, чтобы достичь Земли с Луны, говорят ученые.

Хотя посторожить сверхстабильный лазер на Луне будет сложно, он сможет помочь обеспечить чрезвычайно точную синхронизацию времени и навигацию на Луне. Роботизированные и пилотируемые посадочные модули смогут точно приземляться в заданной точке благодаря точной ориентации в пространстве

Ученые считают, что использование сверхстабильного лазера на Луне для поддержки позиционирования, навигации и синхронизации времени может повысить надежность будущих лунных миссий.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина