Axios: США «очень близки» к войне против Ирана 8 18.02.2026, 17:57

Фото: ВВС США

Операция может начаться в ближайшие недели.

Соединенные Штаты якобы очень близки к решению о масштабной военной операции против Ирана, и она может начаться уже в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

По словам источников, в администрации Трампа близки к решению о масштабной вооруженной операции против Ирана, которая будет ближе к полномасштабной войне, чем молниеносная и «точечная» операция в Венесуэле.

Вероятно, это будет совместная с Израилем кампания, но значительно более масштабная, чем «12-дневная война» в июне 2025 года, когда США нанесли удар по подземным ядерным объектам Ирана.

Трамп был близок к решению об ударах по Ирану еще в начале января, наблюдая за кровавой расправой с протестующими. Однако после этого администрация переключилась на «двойную тактику» – попытки переговоров с Тегераном по его ядерной программе параллельно с наращиванием военного присутствия в регионе. Сейчас не похоже, что переговоры приведут к желаемому для США результату.

Недалеко от Ирана уже находятся два авианосца, с десяток военных кораблей, сотни истребителей и многочисленные системы ПВО. Только за последние 24 часа на Ближний Восток отправились еще около 50 истребителей.

Некоторые источники в США говорят, что для подготовки операции нужно еще немало времени. Однако один из советников утверждает, что у Трампа уже «заканчивается терпение», несмотря на предостережения некоторых членов команды, и дает «90% вероятности» того, что операция начнется в ближайшие недели.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com