Белоруска решила устроить маме масштабный сюрприз 3 18.02.2026, 23:20

Она разыскивает сотни человек.

Минчанка по имени Ольга решила устроить своей маме самый масштабный сюрприз в ее жизни. Повод значительный: женщине исполняется 90 лет. Всю жизнь Нина Ивановна проработала в школе учительницей начальных классов. И ее дочке, а по совместительству и ученице пришла в голову идея собрать вместе как можно больше выпускников разных лет, пишет Onlíner.

В школу Нина Ивановна пришла в 1956 году. Несколько лет проработала в России, а потом вышла замуж и переехала в Беларусь. С 1958 года преподавала в средней школе №25 г. Минска, а с 1967-го до выхода на пенсию в начале 2000-х — в средней школе №108 г. Минска. Последние годы в продленке.

Ольга начала поиски со своих одноклассников — она сама тоже училась в мамином классе. Вместе вышли на несколько человек других лет выпуска. Но поиск застопорился. Не помогли и призывы в соцсетях. Пока удалось собрать около 20 человек. При том что за почти полвека в школе через уроки Нины Ивановны прошли сотни детей.

Сама именинница пока ни о чем не догадывается. Сюрприз запланирован на вечер 6 марта. Сначала в пансионате будет концерт, посвященный Женскому дню, который плавно перейдет в масштабную встречу выпускников и поздравление с юбилеем.

Были среди учеников Нины Ивановны и известные личности. Например, Дмитрий Иосифов, который исполнил роль Буратино в культовом советском фильме. Он, к слову, на призыв откликнулся и уже пообщался с Ольгой. Актер пообещал записать видеопривет.

Если вы узнали свою первую учительницу, связаться с ее дочкой можно здесь. Полное имя учительницы — Нина Ивановна Баранова.

