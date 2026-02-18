закрыть
26 мая 2026, вторник, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска решила устроить маме масштабный сюрприз

3
  • 18.02.2026, 23:20
  • 9,842
Белоруска решила устроить маме масштабный сюрприз

Она разыскивает сотни человек.

Минчанка по имени Ольга решила устроить своей маме самый масштабный сюрприз в ее жизни. Повод значительный: женщине исполняется 90 лет. Всю жизнь Нина Ивановна проработала в школе учительницей начальных классов. И ее дочке, а по совместительству и ученице пришла в голову идея собрать вместе как можно больше выпускников разных лет, пишет Onlíner.

В школу Нина Ивановна пришла в 1956 году. Несколько лет проработала в России, а потом вышла замуж и переехала в Беларусь. С 1958 года преподавала в средней школе №25 г. Минска, а с 1967-го до выхода на пенсию в начале 2000-х — в средней школе №108 г. Минска. Последние годы в продленке.

Ольга начала поиски со своих одноклассников — она сама тоже училась в мамином классе. Вместе вышли на несколько человек других лет выпуска. Но поиск застопорился. Не помогли и призывы в соцсетях. Пока удалось собрать около 20 человек. При том что за почти полвека в школе через уроки Нины Ивановны прошли сотни детей.

Сама именинница пока ни о чем не догадывается. Сюрприз запланирован на вечер 6 марта. Сначала в пансионате будет концерт, посвященный Женскому дню, который плавно перейдет в масштабную встречу выпускников и поздравление с юбилеем.

Были среди учеников Нины Ивановны и известные личности. Например, Дмитрий Иосифов, который исполнил роль Буратино в культовом советском фильме. Он, к слову, на призыв откликнулся и уже пообщался с Ольгой. Актер пообещал записать видеопривет.

Если вы узнали свою первую учительницу, связаться с ее дочкой можно здесь. Полное имя учительницы — Нина Ивановна Баранова.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина