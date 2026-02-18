Литва обратилась в Международную организацию гражданской авиации из-за метеозондов из Беларуси 5 18.02.2026, 18:37

2,196

Вильнюс обвиняет режим Лукашенко в гибридной атаке.

Литва представила Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказательства по инцидентам, касающимся метеозондов из Беларуси, и ждет ее оценки, пишет Delfi.

«Я рада сообщить, что Литва официально обратилась в Международную организацию гражданской авиации, предоставив собранные доказательства систематических нарушений воздушного пространства, совершаемых с территории Беларуси», — заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Она добавила, что ожидает от организации «четкой международной оценки и принципиального ответа».

«Это не единичные инциденты, а повторяющиеся действия, затрагивающие нашу гражданскую авиацию и представляющие угрозу для безопасности международных авиаперевозок. Обращаясь, мы, безусловно, ожидаем и рассчитываем на четкую международную оценку и принципиальный ответ», — продолжила она.

Министр коммуникаций и транспорта Юрас Таминскас сообщил, что он обратился в организацию в октябре прошлого года и к настоящему времени вместе с другими учреждениями собрал необходимые материалы, которые составили более 500 страниц. Он отметил, что Литва будет ждать международной оценки, но, по словам министра, есть признаки того, что будет признано, что Беларусь осуществляет гибридную атаку.

«Есть основания полагать, что будет признано, что Беларусь осуществляет гибридную атаку. Это станет серьезным политическим ударом по режиму, который пытается вернуться на международную арену <…>, поскольку Минск очень не хочет и избегает признания ICAO факта нарушения ими законодательства в области гражданской авиации», — продолжил министр.

По данным премьера Литвы, с осени прошлого года службы проверили около 50 тысяч человек, 38 тысяч автомобилей, перехватили около 100 воздушных шаров, обнаружили 234 тысячи пачек сигарет.

По информации министерства транспорта страны, с октября прошлого года по настоящее время воздушное пространство нарушалось как минимум 16 раз — было затронуто более 370 рейсов и около 53 тысяч пассажиров, общий ущерб превышает 2,3 млн евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com