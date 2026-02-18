Кремль теряет свой главный форпост у берегов США 7 18.02.2026, 23:08

14,846

Крах «карибской империи» России.

Политика президента США Дональда Трампа по Кубе привела к тому, что жизнь на острове практически остановилась. Серьезные проблемы наблюдаются в первую очередь с топливом.

Об этом пишет корреспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт в соцсети X.

Топливная блокада и изоляция

Как отмечает издание, США перекрыли поток нефти на остров, пытаясь вынудить коммунистическое правительство пойти на политические и экономические реформы. Ситуация усугубилась из-за военных действий в Венесуэле и угрозы тарифов против Мексики.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, кубинский режим, ранее выживший за счет субсидий СССР и Венесуэлы, впервые остался без внешней поддержки.

Коллапс инфраструктуры и экономики

CNN отмечает, что из-за острого дефицита топлива жизни на острове с населением 10 миллионов человек постепенно замирает.

Рейсы из России и Канады отменены из-за отсутствия авиационного топлива для дальних перелетов. Великобритания и Канада уже призвали своих граждан воздержаться от поездок на Кубу.

При этом занятия в школах приостановлены, работников отправляют в вынужденные отпуска для экономии энергии. Гавана и другие города каждую ночь погружаются в полную тьму из-за веерных отключений.

Проблемы наблюдаются и в других сферах: компания Sherritt International приостановила добычу никеля и кобальта, отменен ежегодный фестиваль сигар Habanos, приносящий миллионы долларов дохода.

В то же время государственные больницы сократили объем услуг, а из-за неработающих мусоровозов улицы городов завалены отходами.

Угроза голода

Большинство продуктов питания на Кубе импортные, однако из-за отключения света частные компании больше не могут хранить продукцию в холодильниках и приостанавливают работу.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал население к «креативному сопротивлению» и принятию менталитета военного времени, предупредив, что продукты не смогут перевозить между муниципалитетами из-за нехватки горючего.

РФ теряет контроль

На фоне такого кризиса в Кубе Джейсон Джей Смарт обратил внимание, что «карибская империя« Кремля разрушается.

В частности, Россия не может по запросу Гаваны отремонтировать кубинские системы противовоздушной обороны С-75 (разработана в 1957 году) и С-125 (разработана в 1961 году), поскольку у страны-агрессора закончились детали.

Также Москва начала эвакуировать своих туристов с Кубы, поскольку есть риск, что авиационного топлива на обратные рейсы не хватит.

«Если Россия не может заправлять самолеты для своих граждан, то, очевидно, она не может поддерживать проекцию силы», - пишет Смарт.

По его мнению, «игра для Кремля почти закончилась».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com