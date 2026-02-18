«Основателя ДНР» обвинили в дискредитации российской армии 5 18.02.2026, 19:07

Павел Губарев

Донос на него мог написать командир «Ахмата».

На бывшего «народного губернатора ДНР», террориста Павла Губарева составили протокол о дискредитации российской армии. Административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП зарегистрировано в Таганском районном суде Москвы 18 февраля, следует из картотеки Мосгорсуда.

Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей. Сам Губарев в разговоре с РБК заявил, что ему неизвестны причины составления протокола. «Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость», — сказал он, отметив, что «никаких последствий» для себя не ожидает.

В своем телеграм-канале Губарев предположил, что донос на него написал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Павел Губарев был одним из лидеров пророссийских боевиков в Донбассе весной 2014 года. Тогда же его провозгласили «народным губернатором ДНР». Позже он уехал в Россию, а после начала полномасштабного вторжения в Украину, по собственным словам, отправился на фронт. В 2023 году он вступил в «Клуб рассерженных патриотов», основанный бывшим «министром обороны ДНР» Игорем Стрелковым (Гиркиным). Члены клуба выступают в поддержку войны, но критикуют российские власти за, по их мнению, недостаточно эффективное ведение боевых действий.

