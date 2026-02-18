закрыть
26 мая 2026, вторник, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Основателя ДНР» обвинили в дискредитации российской армии

5
  • 18.02.2026, 19:07
  • 8,178
«Основателя ДНР» обвинили в дискредитации российской армии
Павел Губарев

Донос на него мог написать командир «Ахмата».

На бывшего «народного губернатора ДНР», террориста Павла Губарева составили протокол о дискредитации российской армии. Административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП зарегистрировано в Таганском районном суде Москвы 18 февраля, следует из картотеки Мосгорсуда.

Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей. Сам Губарев в разговоре с РБК заявил, что ему неизвестны причины составления протокола. «Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость», — сказал он, отметив, что «никаких последствий» для себя не ожидает.

В своем телеграм-канале Губарев предположил, что донос на него написал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Павел Губарев был одним из лидеров пророссийских боевиков в Донбассе весной 2014 года. Тогда же его провозгласили «народным губернатором ДНР». Позже он уехал в Россию, а после начала полномасштабного вторжения в Украину, по собственным словам, отправился на фронт. В 2023 году он вступил в «Клуб рассерженных патриотов», основанный бывшим «министром обороны ДНР» Игорем Стрелковым (Гиркиным). Члены клуба выступают в поддержку войны, но критикуют российские власти за, по их мнению, недостаточно эффективное ведение боевых действий.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина