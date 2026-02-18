26 мая 2026, вторник, 19:56
Украинские официальные лица будут бойкотировать Паралимпийские игры из-за Беларуси

4
  • 18.02.2026, 19:17
  • 2,522
Киев заявил, что флагам России и Беларуси не место на международных соревнованиях.

Официальные лица Украины не будут присутствовать на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии «в ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр разрешить россиянам и белорусам соревноваться под их национальными флагами», написал в соцсети Х министр спорта Украины Матвей Бидный.

«Мы не будем присутствовать на церемонии открытия. Мы не примем участия ни в каких других официальных мероприятиях Паралимпийских игр. Мы благодарим каждого чиновника свободного мира, который поступит так же», — заявил украинский министр.

Украинские атлеты в самих Играх участвовать будут.

Бедный назвал «разочаровывающим и возмутительным» решение организаторов Паралимпийских игр «разрешить убийцам и их сообщникам соревноваться под национальными флагами».

«Прискорбно, что руководство международных неправительственных организаций пытается игнорировать очевидное: Россия эксплуатирует уязвимости открытых обществ и международных структур для нормализации своих преступлений», — подчеркнул чиновник.

По словам Бидного, флагам России и Беларуси «не место на международных спортивных мероприятиях, которые символизируют справедливость, честность и уважение».

«Это флаги режимов, превративших спорт в инструмент войны, лжи и презрения», — заявил он.

