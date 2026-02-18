СМИ: В Беларуси начали увольнять тех, у кого родственники за границей

СМИ: В Беларуси начали увольнять тех, у кого родственники за границей27
- 18.02.2026, 19:34
В Беларуси появился новый вид репрессий. Сейчас начинают увольнять людей, чьи близкие родственники живут в «недружественных» странах.
Информацию об этом журналисты «Белсата» получили сразу из нескольких источников. На телеканале отмечают, что известные им случаи затрагивают самые разные регионы и сферы.
Например, на одном из предприятий, входящем в систему военно-промышленного комитета, в январе 2026 года составили списки на увольнение. В них включили более десятка инженеров, которые должны покинуть должности до конца февраля. Причиной называют наличие родственников в Украине и других странах, «недружественных» для официального Минска.
Сообщается о подобных случаях и на предприятиях, не связанных с ВПК. При этом есть важный нюанс: увольняют не каждого работника, у кого есть родственники за границей, а только тех, кто занимает ответственные и руководящие должности.
Продолжаются также политические увольнения по другим причинам. Так, на основании решений КГБ до сих пор расторгают контракты с теми, кто в 2020 году подписался за «неправильных» кандидатов на выборах. Оставить таких работников не позволяют, «даже тогда, когда они очень нужны организации и руководство просит».