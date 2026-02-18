26 мая 2026, вторник, 19:56
17
  18.02.2026, 19:42
  • 8,872
Валерий Залужный назвал виновных в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Успех требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности.

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление в 2023 году не удалось провести из-за того, что власти не выделили необходимых ресурсов. Об этом он рассказал в интервью Associated Press, опубликованном 18 февраля.

Залужный также сообщил, что с помощью партнеров НАТО разработал первоначальный план, который заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» и повернуть частично оккупированную Запорожскую область, а затем продвинуться в сторону Азовского моря.

По его мнению, это перерезало бы коридор, используемый российской армией для поставок запасов в Крым.

Залужный подчеркнул, что успех требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности. Вместо этого, по его словам, силы были развернуты на большой территории, что уменьшило их ударную способность.

Два источника в западном оборонном ведомстве подтвердили СМИ, что план контрнаступления был изменен.

