Валерий Залужный назвал виновных в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году17
- 18.02.2026, 19:42
Успех требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности.
Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление в 2023 году не удалось провести из-за того, что власти не выделили необходимых ресурсов. Об этом он рассказал в интервью Associated Press, опубликованном 18 февраля.
Залужный также сообщил, что с помощью партнеров НАТО разработал первоначальный план, который заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» и повернуть частично оккупированную Запорожскую область, а затем продвинуться в сторону Азовского моря.
По его мнению, это перерезало бы коридор, используемый российской армией для поставок запасов в Крым.
Залужный подчеркнул, что успех требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности. Вместо этого, по его словам, силы были развернуты на большой территории, что уменьшило их ударную способность.
Два источника в западном оборонном ведомстве подтвердили СМИ, что план контрнаступления был изменен.