26 мая 2026, вторник, 20:21
Зима заканчивается?

  18.02.2026, 23:29
Когда в Беларуси наступит переломный момент

В ближайшие дни белорусам придётся пережить двадцатиградусные морозы. Местами по северу страны столбики термометров будут опускаться до −23°С. Однако уже совсем скоро, по прогнозам синоптиков, на смену суровому минусу придёт оттепель. Более того, по мнению специалистов, есть признаки того, что «классическая» зима в Беларуси подходит к концу, пишет Telegraf.

Судя по прогнозам, терпеть сильные морозы осталось недолго — до прохождения активного южного циклона по европейской части России. Уже 19 февраля Беларусь окажется в его тыловой части. В результате Могилёвскую область засыплет снегом: по востоку региона прогнозируется до 7–10 мм осадков.

Осадки ожидаются и на северо-западе страны — здесь скажется влияние теряющего активность балтийского циклона, который вольётся в циркуляцию южного циклона на востоке.

В целом погодные условия останутся «неблагоприятными», как и в последние полтора месяца: гололедица, суровые ночные морозы (в среднем −14…−19°С, по северу местами до −23°С) и лишь незначительное потепление днём (в среднем −2…−8°С, по северо-востоку — до −10°С).

По данным тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб», к концу рабочей недели осадки прекратятся благодаря антициклону, который будет смещаться со Швеции в сторону Украины. Несмотря на то что воздушная масса 20–21 февраля придёт с юга Скандинавии, температурный фон начнёт расти. Особенно заметным это станет ночью — вероятность двадцатиградусных морозов существенно снизится.

Переломным моментом в складывающейся синоптической картине специалисты называют воскресенье, 22 февраля.

«По северу Европы, сломав скандинавский антициклональный блок, начнут смещаться атлантические циклоны, неся тёплый и влажный океанический воздух вглубь континента. Меридиональный перенос воздушных масс уступит место более классическому для нашего региона западному», — пояснили авторы Telegram-канала.

Как следствие, к концу недели ожидается оттепель до +3°С, которая в праздничный понедельник, 23 февраля, может распространиться на большую часть страны. При этом синоптики прогнозируют осадки. Поскольку снег за один день полностью не растает, улучшения дорожной обстановки ждать не приходится — на улицах будет слякоть.

Тем не менее специалисты считают, что ближайшие выходные станут своего рода переходной границей к весеннему режиму погоды.

«Похоже, классическая зима заканчивается. Начинается предвесенний период с более частыми перепадами температур — от тепла к холоду и обратно», — предупредили эксперты.

Впрочем, ранее долгосрочные прогнозы указывали на вероятность затяжного периода аномально холодной погоды, который может продлиться даже до начала марта. Среди возможных причин называют разрушение стратосферного полярного вихря и смену погодных режимов во всём евроатлантическом регионе.

