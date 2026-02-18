26 мая 2026, вторник, 21:25
Гродненскую область штормит

Караев поставил перед подчиненными задачу с взаимоисключающими вводными.

Кадры решают все. С этой фразы начинается сообщение пресс-службы Гродненского облисполкома о том, что глава области и по совместительству генерал милиции Юрий Караев лично сменил руководство агрокомбината «Скидельский», пишет «Салiдарнасць».

К прежним руководителям у него целый букет претензий: провал в финансово-экономической деятельности, отсутствие стратегии развития, переизбыток управленческого персонала при нехватке рабочих рук на свинокомплексах и птицефабрике.

А еще на предприятии давно не проводилась модернизация, в наличии большое количество неиспользуемого имущества и нереализованной продукции. И никакой дисциплины.

Караев с военной прямотой поставил перед коллективом задачу с взаимоисключающими вводными. С одной стороны, он приказал: никаких увольнений.

И раз уж у вас много управленцев и мало рабочих, то вот вам решение: «Смените белые воротнички на рукавицы и на рабочую куртку. И поработайте, и все вместе возродите это предприятие».

А с другой стороны — установка: создать коллектив, который обеспечит работу в прибыль. И в котором «останутся только те, кто вносит реальный вклад в успешный результат».

Время покажет, получится ли у новой администрации агрокомбината совместить «никаких увольнений» и «останутся только те». Но уже сейчас можно наверняка сказать, что кадры в сегодняшней Беларуси не решают ровным счетом ничего.

Можно поменять на посту главы области ветеринара Субботина на промышленника Рогожника, но коровы на Витебщине дохли от бескормицы и болезней еще тридцать лет назад при Андрейченко. И продолжали портить статистику при Косинце и Шерстневе.

Заставить главного бухгалтера и экономиста делать то, чего они не умеют и не должны, можно. Вот только эффект будет предсказуемо отрицательный. Собственно, кадровый милиционер на должности управляющего областью как раз и является наглядным примером такой «эффективности».

Перечисленный Караевым набор болячек агрокомбината «Скидельский» является, по сути, базовым ассортиментом большинства «спасенных» советских реликтов — от колхозов до фабрик и заводов, в которые государство вцепилось синими пальцами.

В данном случае к генералу нет претензий, он воюет (исполняет приказы свыше), как умеет. Сказано сохранять неэффективную систему — он и сохраняет.

Приближая тем самым Гродненщину к той самой катастрофе, которой сегодня пугают Витебщину. Комитет госконтроля, если что, не даст соврать.

