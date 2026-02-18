Дрон ВСУ с громкоговорителем помог взять в плен пять россиян 1 18.02.2026, 20:40

Видеофакт.

На Северо-Слобожанском направлении Вооруженными силами Украины взяты в плен пять российских оккупантов с помощью дрона и громкоговорителя. Об этом в «Фейсбуке» сообщила 158-я отдельная механизированная бригада.

Сообщается, что бойцы 158-й ОМБр через громкоговоритель обратились к российским военным.

«Российские солдаты, мы знаем, где вы прячетесь. Даём вам последний шанс. Через час укрытие будет полностью уничтожено. Если сдадитесь в плен, то будете жить и пойдёте на обмен к родным. Все группы, которые передвигались вчера с вами, уже уничтожены и лежат в полях», — говорилось в обращении.

После этого из укрытия вышли двое россиян и сдались в плен. В сообщении бригады уточняется:

«Бойцы 158-й бригады на Северо-Слобожанском направлении взяли в плен с помощью дрона с громкоговорителем двух российских военных с позывными Горец и Хирург. Затем эти двое записали обращение с приглашением к своим „коллегам“, после чего сдались ещё трое оккупантов».

В бригаде также заявили, что командование армии РФ открыло огонь по собственному военному, который пытался сдаться.

