«Такая вот паранойя со стороны Лукашенко» 13 18.02.2026, 20:50

Наталья Радина

Белорусские чиновники тайно желают поражения России.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, отвечая на вопрос известного журналиста Евгения Киселева о настроениях в белорусской номенклатуре, рассказала, что внутри режима Лукашенко идет саботаж:

— Думаю, что белорусские чиновники тайно желают поражения России в этой войне. Конечно, лично Лукашенко понимает, что поражение РФ приведет к лишению поддержки от Путина, а сам он может потерять власть. Что касается белорусской номенклатуры и бизнеса, я практически на 100% уверена, что они желают Украине победы, ведь прекрасно знают, что в противном случае им придется стать еще одним регионом РФ, а этого они крайне не хотят, ведь тут же потеряют власть.

Они саботируют интеграцию с РФ, насколько это возможно. Однако пока идет война, а Россия относительно сильна, белорусские чиновники опасаются действовать более активно, но какие-то попытки переговоров с Западом, с США, пускай и с позволения Путина, ими предпринимаются.

Время очевидно на нашей стороне. Путин и Лукашенко закончатся физически, экономически и в военном плане. Не вижу у России даже нескольких лет. Когда слушаешь Виталия Портникова, он предполагает, что Россия может воевать до 2030 года и дальше. Не думаю, что у них есть такой запас сил. Многое может решиться в ближайшие год-два, если будут решительные действия со стороны Запада. Здесь я бы не стала списывать Трампа, что он будет работать исключительно на Россию. Сейчас многие предрекают его поражение на промежуточных выборах в Конгресс. Ряд экспертов, которые скептически относятся к президенту США, считают, что накануне выборов Трамп может более решительно действовать в отношении Путина. Ведь общественное мнение в США однозначно на стороне Украины.

В конце Наталья Радина обратила внимание на психическое состояние Лукашенко. Диктатор вот уже несколько недель в обход Генштаба и Минобороны поднимает по тревоге белорусские войска:

— Весь этот кипиш Лукашенко устраивает на разных полигонах страны, так как очень испугался спецоперации США в Венесуэле. Это единственная версия, почему проходят внезапные проверки в белорусской армии. Лукашенко боится, что его могут похить в резиденции в Дроздах и доставить в Гаагу, где ему придется отвечать за все преступления.

Кстати, высказывались предположения, что Лукашенко не полетел в Вашингтон на «Совет мира» Трампа, потому что также боялся, что вдруг его там могут арестовать. Доверия у него нет ни к европейцам, ни к американцам. Такая вот паранойя со стороны Лукашенко.

