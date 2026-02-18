26 мая 2026, вторник, 21:44
Рубио ведет секретные переговоры с внуком Кастро

  • 18.02.2026, 21:23
  • 4,934
На коммунистические власти на Кубе идет беспрецедентное давление.

Госсекретарь Марко Рубио ведет секретные переговоры с внуком и опекуном фактического диктатора Кубы Рауля Кастро — причем власти США оказывают беспрецедентное давление на власти островного государства.

Об этом 18 февраля сообщает американское издание Axios со ссылкой на три информированных источника.

«Переговоры между Рубио и 41-летним Раулем Гильермо Родригесом Кастро не идут через официальные каналы кубинского правительства. Они показывают, что администрация президента Дональда Трампа считает 94-летнего революционера истинным лидером коммунистического острова», — пишут журналисты

При этом, как заявил Axios высокопоставленный чиновник Белого дома, он бы не назвал процесс «переговорами», а скорее «обсуждением» будущего.

Как сообщают издание, Рубио и его команда считают, что 41-летний Кастро-младший и его окружение представляют молодых жителей Кубы «с деловым складом ума» — тех, для кого коммунистический строй «провалился» и которые видят ценность в сближении островного государства с США.

«Наша позиция — позиция правительства США — заключается в том, что режим должен уйти. Но как именно это будет выглядеть, решать [президент Трамп — ред.], и он еще не принял решение. Рубио все еще ведет переговоры с внуком [Рауля Кастро — ред.]», — сказал Axios высокопоставленный чиновник США.

По информации издания, успешная и быстрая операция США по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро потрясла кубинское руководство.

