26 мая 2026, вторник, 21:44
«Для россиян станут менее доступными многие товары»

  18.02.2026, 21:39
У России начались проблемы с параллельным импортом.

Борьба с обелением импорта ради наполнения бюджета ударила по поставкам товаров в Россию. Независимые импортеры сообщают о проблемах с ввозом одежды, обуви, гаджетов известных брендов, пишет The Moscow Times.

Российские регуляторы массово отзывают сертификаты и декларации соответствия на продукцию, ввозимую параллельным импортом, то есть без согласия правообладателя. Эти документы необходимы для реализации многих товаров – от детских игрушек и одежды до компьютеров, автомобильных запчастей и промышленного оборудования.

Россия в рамках работы по «обелению» экономики будет жестко защищать внутренний рынок от недобросовестного импорта, в том числе поступающего в Россию из стран Евразийского экономического союза, предупредил вице-премьер Алексей Оверчук. Борьба с «серыми» сертификатами соответствия, оформляемыми на территории стран ЕАЭС без проведения надлежащей экспертизы, по его словам, это один из способов защиты, наряду с запуском систем контроля сделок и усилением проверок на границах.

По его словам, когда Россия начала усиливать контроль за качеством импорта, выдача сертификатов и деклараций соответствия начала перетекать в другие страны ЕАЭС: «Продукция, поступающая на наш рынок на основании таких документов, не только создает недобросовестную конкуренцию российским товаропроизводителям, но и представляет опасность для потребителя».

Масштаб проблемы велик: например, из полученных в прошлом году сертификатов на продукцию легпрома 69% выданы лабораториями ЕАЭС. Всего параллельным импортом в Россию ввозится более 8% товаров, следует из данных ФТС. Весь импорт в прошлом году составил $279 млрд, а параллельным импортом за 11 месяцев было ввезено товаров на $20,9 млрд.

С конца 2025 г. Госконтроль и Росаккредитация получили право приостанавливать действия сомнительных сертификатов, выданных в странах ЕАЭС.

Министр экономического развития Максим Решетников в январе сетовал на крайне медленную приостановку выданных с нарушением документов – аннулировано всего 27 сертификатов и две декларации, ничтожное число от общего количества. Чтобы ускорить процесс, правительство в начале февраля разрешило Росаккредитации приостанавливать сразу все сертификаты от тех центров, у которых в течение года были приостановлены хотя бы три сертификата.

Ведомство оперативно этим правом воспользовалось, сообщив о приостановке действия в России сертификатов соответствия, которые выданы в течение года с 9 февраля сертификатами тремя лабораториями в Кыргызстане (ООО «Центр сертификации «Мурас», ООО «Центр Сертификации и Испытаний», ООО «Эксперт-Лайн»). Продукцию с их сертификатами нельзя будет ввезти и продавать в России. Это популярные организации, говорят импортеры. По данным Росаккредитации, за 2025 г. эти три центра выдали более 15,5 тыс. сертификатов. Правда, документы, выданные до 9 февраля, пока действуют.

Политика властей может создать в России дефицит товаров, которые поступают параллельным импортом, предупреждают импортеры. Они признают, что ряд сертификационных центров в том же Кыргызстане могли выдавать сертификаты без должной процедуры испытаний, но объясняют это тем, что иначе было просто невозможно из-за отсутствия нужного оборудования. Дело в том, что в ЕАЭС с 2022 г. оформлялись сертификаты на товары, которые их производители формально запрещали поставлять в Россию — от одежды и обуви Adidas и Nike до техники Apple, не говоря уже о санкционных товарах.

«Понятно, что никто из этих производителей, даже если они на самом деле и хотят продавать здесь свою продукцию, не выдаст документацию и официально не предоставит образцы для проведения испытаний в России, вот и находили лазейку — оформляли все в ЕАЭС, часто с неформального согласия бренда. Другое дело, что там было мало или вообще не было лабораторий, способный провести ряд нужных для некоторой продукции испытаний», – объясняет владелец торгового дома, занимающегося импортом товаров в Россию.

«Ну и коррупцию, желание сэкономить время и деньги никто не отменял, поэтому лаборатории иногда покупали где-то протоколы испытаний, а импортеры покупали у них сертификаты. Иногда это были вообще липовые бумажки, за которыми не стоит никаких проверок и протоколов», – признает он. Но теперь все сертификаты, вызывающие вопросы, приостановят, и это существенно замедлит параллельный импорт.

Под угрозой приостановки сейчас сертификаты на электронику Apple, ASUS, HP, Dell, LG Electronics, Bosch, Philips, запчастей для Volkswagen, Toyota и Nissan, одежды и обуви Nike, Puma и Under Armour, по данным Mash,. В таком случае их импортерам придется искать другие лаборатории, возможно даже в других странах, и переоформлять документы, а это потребует времени и денег, признают участники рынка. Уже аннулированы как минимум 10 сертификатов соответствия на обувь и одежду от Adidas из-за отсутствия протоколов испытаний, что привело к задержкам поставки некоторых моделей для онлайн-ритейлера Lamoda.

Но правительство не намерено останавливаться. Пока действия сертификатов приостанавливают на год, но Россия разработает механизм их полного отзыва, пообещал Решетников депутатам.

«Все понятно. Предлог о защите потребителей от некачественного импорта – благовидный, проблема с качеством действительно есть, но мы видим, что власти в целом стараются ограничить возможности ввозить товары без полного таможенного оформления в России, – рассуждает крупный импортер. – Бюджету, конечно, нужны деньги, но ведь так для россиян станут менее доступными многие привычные товары, которые сейчас идут параллельным импортом через ЕАЭС».

В этом году параллельный импорт продолжит сокращаться, прогнозирует Минпромторг.

