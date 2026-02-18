Даже Уиткофф был озадачен 3 Александр Невзоров

18.02.2026, 21:54

11,572

Им невдомек, что ложь является базовым принципом и стилем путинизма.

Как и ожидалось, Мединский прекрасно справился с поставленной задачей. Переговоры провалены и завершены.

Украинская сторона терпеливо выслушала напыщенный бред о превосходстве русской расы над прочими народами и о её праве «топить в крови» всех, кто вызывает раздражение у РФ.

Нет сомнений в том, что каждый акт миротворческого спектакля «переговоров» приближает мир к большой европейской войне.

Вновь, в пятисотый раз, Мединский повторил требование Путина «просто так» — на забой и разграбление — отдать русским оркам города Краматорск, Славянск и их агломерации, а также всё то, что у России нет особой надежды оккупировать и превратить в помойку.

Переговоры быстро превратились в «театр одного кретина» и были прекращены.

Поскольку предусмотрительные швейцарцы часть стульев прикрепили к полу, голова Мединского осталась непроломленной, а мозг — не разбрызганным.

Этот факт, конечно, позволил ошарашенным американцам признать переговоры «конструктивными» и «вселяющими надежды».

Впрочем, даже Уиткофф был озадачен возрастающей русской тупостью, лживостью и упрямством.

Американцы — свидетели и участники «переговоров» — поражались тому, с какой лёгкостью русские врут и перевирают абсолютно всё.

Им невдомёк, что ложь является базовым принципом и стилем путинизма.

Александр Невзоров, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com