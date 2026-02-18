Даже Уиткофф был озадачен3
- Александр Невзоров
- 18.02.2026, 21:54
Как и ожидалось, Мединский прекрасно справился с поставленной задачей. Переговоры провалены и завершены.
Украинская сторона терпеливо выслушала напыщенный бред о превосходстве русской расы над прочими народами и о её праве «топить в крови» всех, кто вызывает раздражение у РФ.
Нет сомнений в том, что каждый акт миротворческого спектакля «переговоров» приближает мир к большой европейской войне.
Вновь, в пятисотый раз, Мединский повторил требование Путина «просто так» — на забой и разграбление — отдать русским оркам города Краматорск, Славянск и их агломерации, а также всё то, что у России нет особой надежды оккупировать и превратить в помойку.
Переговоры быстро превратились в «театр одного кретина» и были прекращены.
Поскольку предусмотрительные швейцарцы часть стульев прикрепили к полу, голова Мединского осталась непроломленной, а мозг — не разбрызганным.
Этот факт, конечно, позволил ошарашенным американцам признать переговоры «конструктивными» и «вселяющими надежды».
Впрочем, даже Уиткофф был озадачен возрастающей русской тупостью, лживостью и упрямством.
Американцы — свидетели и участники «переговоров» — поражались тому, с какой лёгкостью русские врут и перевирают абсолютно всё.
Им невдомёк, что ложь является базовым принципом и стилем путинизма.
Александр Невзоров, Telegram