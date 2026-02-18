Белоруса остановили на границе с Россией с коровьими головами

Белоруса остановили на границе с Россией с коровьими головами5
- 18.02.2026, 22:06
На субпродукты отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
14 января 2026 года на пункте «Красная Горка» российской таможни проверили грузовик, которым управлял гражданин Беларуси. В машине находились замороженные коровьи головы общей массой около 2,5 тонны, которые перевозились в Российскую Федерацию.
В ходе контроля выяснилось, что на субпродукты отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. Согласно российскому законодательству, в таком случае продукция считается неизвестного происхождения, которая может быть опасной для здоровья людей и создавать риск распространения заболеваний животных.
На обращение российской стороны с просьбой разрешить вернуть груз обратно белорусский Департамент ветеринарного и пищевого надзора 13 февраля ответил отказом.
В результате 16 февраля было выдано предписание запретить использование этой продукции и направить ее на утилизацию в специализированную организацию.
Перевозчик привлечен к административной ответственности за нарушение правил ввоза в Российскую Федерацию продукции животного происхождения.