Зеленский прокомментировал резонансное интервью Залужного 3 18.02.2026, 22:12

Украинский президент заявил, что главное — общая позиция.

После интервью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «любая другая политика в Украине сейчас абсолютно лишняя».

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в среду, 18 февраля.

Глава государства поблагодарил украинских военных, которые проводят активные действия и пополняют обменный фонд.

Он отметил, что именно их смелость все это обеспечивает: гуманитарные результаты, возможность дипломатии и сильные переговорные позиции.

«Важно, когда это позиции общие. Когда мы все в Украине работаем на то, чтобы Украина выстояла, защитила себя и достигла достойного мира. Любая другая политика в Украине сейчас абсолютно лишняя. Это время войны. Время защиты нашего государства, защита нашего народа. Личное — на потом», — заявил Зеленский.

18 февраля вышло интервью экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного информагентству Associated Press.

В нем он, среди прочего, рассказал что провести контрнаступление 2023 года не удалось из-за действий Зеленского и других «официальных лиц».

